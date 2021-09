Les étuis officiels pour iPhone 13 sont mis en vente pour la première fois, plus

Mercredi est arrivé et a apporté avec lui une nouvelle sélection de remises illustrées par les toutes premières baisses de prix sur les étuis officiels iPhone 13 MagSafe d’Apple. C’est à côté d’une paire de réductions d’un jour sur les AirPods Pro à 150 $ et stockage WD à réduction de 20. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les étuis MagSafe officiels de la série iPhone 13 d’Apple en vente à partir de 41 $

AT&T propose désormais une remise sur une sélection de coques MagSafe officielles d’Apple pour la nouvelle gamme d’iPhone 13 à partir de 41 $. Y compris tout, des étuis transparents aux couvertures plus premium pour les quatre combinés qui viennent de sortir, ce sont les toutes premières réductions de prix sur les nouveaux accessoires à eux seuls. Notre premier choix est l’étui en cuir MagSafe pour iPhone 13 Pro Max chez 41 $. À 59 $ normalement, vous bénéficiez d’une réduction de 30 % et d’un nouveau plus bas historique. Également disponible pour iPhone 13, 13 Pro et 13 mini.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre téléphone de la série iPhone 13 d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Les AirPods Pro sont tombés à 150 $

Jusqu’à la fin d’aujourd’hui, Woot propose désormais des Apple AirPods Pro en état de reconditionnement certifié pour 150 $. Avec généralement un prix de 249 $, vous bénéficiez de l’une des meilleures remises que nous ayons suivies dans toutes les conditions à 15 $ sous notre mention précédente et bien en deçà de la baisse de prix Amazon en cours pour un nouveau modèle. Que ce soit pour une écoute quotidienne, un compagnon d’entraînement ou pour prendre des appels à la maison tout au long de la journée de travail, les AirPods Pro sont les écouteurs les plus convaincants d’Apple et disposent d’un ensemble de fonctionnalités correspondant.

La suppression active du bruit est au cœur de l’expérience et est soutenue par un mode de transparence. Cette immersion se poursuit également dans de nouveaux ajouts comme Spatial Audio et la prise en charge de Dolby Atmos. Sans oublier d’autres avantages tels que la prise en charge de Hey Siri, la résistance à l’eau IPX4 et l’autonomie de la batterie de 24 heures. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez 20 % sur le stockage SanDisk et WD

Amazon propose 20% ou plus sur une gamme de produits de stockage SanDisk et WD, notamment des SSD, des cartes microSD, etc. La carte mémoire SanDisk Ultra microSDXC UHS-I de 400 Go pour 39 $. Régulièrement plus proche de 50 $, il s’agit d’environ 23% de réduction sur le taux en vigueur, correspondant au plus bas historique d’Amazon et au plus bas que nous puissions trouver. Une option solide pour les smartphones et tablettes Android, les appareils photo, la Nintendo Switch et plus encore, vous envisagez 400 Go de stockage portable dans un format minuscule. Il peut déplacer des données jusqu’à 120 Mo/s, ce qui représente environ « 1 000 photos en une minute » ainsi que la « prise en charge vidéo Full HD (1920 × 1080) ».

