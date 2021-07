Les étuis pour iPhone 11 sont en vente à partir de 23 $, plus Powerbeats, plus

Nous sommes maintenant à mi-chemin de la semaine de travail et toutes les meilleures offres sont arrivées, avec en tête d’affiche une collection d’étuis officiels pour iPhone 11/Pro/Max d’Apple en vente à partir de 23 $. C’est aux côtés de Powerbeats Pro qui passe à 180 $ et tout l’équipement de la dernière vente d’Anker de 11 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les étuis officiels d’Apple pour iPhone 11/Pro/Max en vente à partir de 23 $

Après avoir vu plusieurs des coques MagSafe pour iPhone 12 mini d’Apple en vente plus tôt cette semaine, Amazon est de retour pour reporter ces remises sur un certain nombre de coques officielles pour iPhone 11/Pro/Max à partir de 23 $. Vous bénéficierez de la livraison gratuite dans tous les domaines en tant que membre Prime ou pour les commandes supérieures à 25 $. En tête d’affiche de la collection, l’Apple iPhone 11 Pro Leather Folio pour 58 $. En baisse par rapport au taux habituel de 129 $, vous envisagez une économie de 55 % tout en égalant notre mention précédente pour l’un des meilleurs prix à ce jour. Également disponible pour iPhone 11 Pro Max au même prix.

L’étui Folio d’Apple enveloppe votre combiné dans un cuir européen fini qui « s’adapte parfaitement » à votre iPhone avec des boutons en aluminium usiné pour compléter le design. Il y a également deux emplacements pour cartes, vous pouvez donc stocker votre pièce d’identité, vos cartes de crédit, etc. De plus, l’étui réveillera votre iPhone lors de l’ouverture du folio. Regardez de plus près dans notre examen pratique, qui couvre également de nombreux autres cas en vente aujourd’hui.

Powerbeats Pro associe la puce H1 d’Apple à un design prêt pour l’entraînement

Amazon propose actuellement les écouteurs sans fil Apple Powerbeats Pro pour 180 $ dans plusieurs styles. Atteignant normalement 249 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix de l’année pour bon nombre de ces coloris et l’un des meilleurs prix depuis l’annonce des nouveaux Studio Buds.

Centré autour d’une conception entièrement sans fil, les Powerbeats Pro offrent jusqu’à 24 heures de lecture et un facteur de forme prêt pour l’entraînement. Grâce à la puce H1 d’Apple, vous pourrez profiter de fonctionnalités telles que Hey Siri, un couplage rapide, une portée plus longue, etc. Et puis consultez notre examen pratique.

Achetez tout l’équipement dans la dernière vente d’Anker

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail et Anker est de retour avec une nouvelle sélection de remises via sa vitrine officielle Amazon. Cette fois-ci, vous pourrez économiser sur une série de projecteurs, de caméras intelligentes et plus encore. Notre premier choix est le mini projecteur intelligent Nebula Capsule II pour 460 $. Vous cherchez normalement 580 $, vous envisagez une économie de 120 $, l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas historique fixé deux fois seulement avant cette année. Vous pouvez également marquer le modèle R2-D2 en édition limitée sur 500 $, en baisse de 700 $.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous envisagez une mise à niveau portable pour une soirée cinéma, grâce à la conception alimentée par batterie. La Nebula Capsule II d’Anker peut projeter des images jusqu’à 100 pouces en 720p et est livrée avec Android TV intégré pour lire tous vos favoris à partir de services de streaming. Il y a aussi 2,5 heures de lecture par charge et un facteur de forme qui s’adaptera parfaitement à votre main.

