Les étuis Spigen sont prêts à défendre l’équipement le plus avancé de Samsung à ce jour

Cette histoire a été publiée à l’origine le 2021/08/12

8 h 02 HAP le 12 août 2021 et dernière mise à jour le 22/08/21

8 h 19 HAP le 22 août 2021.

Le rideau a été levé sur les derniers gadgets de Samsung, et en dehors de décider lesquels vous allez prendre, vous avez probablement réfléchi à la façon dont vous les garderez en sécurité. En ce qui concerne les étuis de téléphone pliables, peu le font mieux que Spigen, et il se trouve qu’ils ont une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour le Z Fold3, le Z Flip3 et la collection de vêtements portables de Samsung.

Pendant des années, Spigen a tiré parti de sa relation avec Samsung (via le programme officiel de partenariat d’accessoires de la société) pour mettre sur le marché des étuis uniques et protecteurs. Les pliables, en particulier, se sont avérés être un défi difficile pour les fabricants d’accessoires, mais la recherche et le développement approfondis de Spigen ont ouvert la voie à une protection pliable à couverture complète difficile à trouver ailleurs. Poursuivant sa progression par rapport à l’année dernière, Spigen est de retour avec une nouvelle gamme diversifiée d’étuis et d’accessoires pour les derniers appareils de Samsung.

Spigen Slim Armor Pro et Neo Hybrid S pour Z Fold3

Pour une protection optimale, enveloppez votre Z Fold3 dans le Slim Armor Pro. Considérée comme «l’option la plus innovante et la plus protectrice» de Spigen, la société a passé d’innombrables mois à tester, concevoir et forger ce qui allait devenir le premier étui pliable au monde avec une charnière entièrement protectrice. En plus de sa conception complète, le Slim Armor Pro a été conçu pour correspondre au luxe haut de gamme du Z Fold3, offrant un ajustement, une finition et des matériaux qui améliorent l’expérience utilisateur. Mieux encore, Slim Armor Pro de Spigen pour le Z Fold3 est disponible à l’achat dès maintenant pour 79,99 $.

Tout nouveau cette année, Spigen apporte également le Neo Hybrid S au Z Fold3. Cet étui présente une conception unique à double corps ainsi qu’une béquille intégrée pour que vous puissiez le poser sur un bureau ou une table tout en consommant votre contenu préféré. Le Neo Hybrid S pour le Z Fold3 peut être le vôtre pour 59,99 $.

Acheter:

Spigen Slim Armor Pro pour Z Fold3 — 79,99 $ Spigen Neo Hybrid S pour Z Fold3 — 59,99 $

Spigen Tough Armor et Thin Fit pour Z Flip3

Tough Armor pour le Z Flip3 revient cette année avec quelques changements notables. Spigen a recueilli les commentaires des utilisateurs concernant la sécurité des charnières sur le modèle précédent et les a utilisés pour repenser le boîtier afin d’inclure une charnière enveloppante. Aujourd’hui, Tough Armor est l’étui le plus protecteur de Spigen pour le Z Flip3 avec une protection complète du corps incluse. Vous pouvez vous procurer l’étui Tough Armor de Spigen pour le Z Flip3 pour 35,99 $.

Si vous voulez que votre Z Flip3 ait un peu de couverture sans encombrement, l’étui Thin Fit de Spigen est fait pour vous. Cette option est la déclaration minimaliste ultime, offrant une protection mince et élégante qui protégera votre téléphone de l’usure quotidienne, et il peut même gérer les chutes occasionnelles. L’étui Spigen Thin Fit pour le Z Flip3 est disponible au prix de 30,99 $ pour la variante colorée et de 29,99 $ pour la version noire.

Acheter:

Découvrez la nouvelle famille d’étuis portables de Spigen et plus encore

Les téléphones n’étaient pas les seuls gadgets sophistiqués que Samsung a présentés à Unpacked. Ils ont également dévoilé de nouveaux wearables, et Spigen est là pour vous.

Cette année, Spigen’s a élargi sa collection d’étuis et d’accessoires pour inclure davantage de facettes de l’écosystème de produits de Samsung. Par exemple, la série Rugged Armor est là pour protéger vos nouveaux Galaxy Buds 2 et Galaxy Watch4.

Vous pouvez également mettre la main sur les solutions de charge sans fil Arcstation Pro et ArcField 45 W de Spigen, toutes deux compatibles avec la technologie de charge ultra rapide de Samsung. Ceux-ci sont particulièrement utiles maintenant que Samsung n’inclut plus de chargeurs dans la boîte.

Acheter:

Spigen Rugged Armor Pro pour Galaxy Watch4 — 21,99 $ Spigen Rugged Armor pour Galaxy Buds 2 — 15,99 $ Spigen Arcstation Pro — 29,99 $ Chargeur sans fil Spigen ArcField — 24,99 $

Découvrez la gamme complète d’étuis et d’accessoires Samsung de Spigen

Que vous achetiez un nouveau téléphone Samsung, un ensemble d’écouteurs, une montre intelligente ou un peu de tout, Spigen propose des étuis et des accessoires pour tous vos appareils. Pour en savoir plus sur leur gamme robuste, consultez l’un des liens ci-dessous ou rendez-vous simplement sur la boutique Amazon officielle de Spigen.

Acheter:

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

