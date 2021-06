Les Européens Jokic, Antetokounmpo et Doncic, dans la première équipe All-NBA

in

16/06/2021 à 7h23 CEST

New York

La proéminence de basket-ball européen était de nouveau au complet lors des NBA Awards, ce mardi, lorsque le Des équipes 100% NBA de la saison régulière qui a quitté le centre serbe Nikola Jokic (Denver), garde slovène Luka doncic (Dallas) et l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) sélectionné dans la première équipe avec l’attaquant Léonard Kawhi (Los Angeles Clippers) et base Stephen Curry (État d’or).

La deuxième équipe All-NBA était composée des gardes Damian Lillard (Portland) et Chris Paul (Phoenix), ainsi que de l’attaquant Julius Randle (New York Knicks), de la star des Los Angeles Lakers LeBron James et du centre camerounais des Los Angeles Lakers. Philadelphia 76ers, Joel Embiid, tandis que la troisième équipe d’étoiles était composée du meneur Kyrie Irving (Brooklyn), du gardien Bradley Beal (Washington), des attaquants Jimmy Butler (Miami) et Paul George (Los Angeles Clippers), ainsi que du français centre Rudy Gobert (Utah).

Il s’agissait du troisième choix consécutif de Jokic All-NBA, dont son deuxième d’affilée avec la première équipe, tandis que Curry a remporté son quatrième choix de la première équipe et le septième au total, après avoir raté pratiquement toute la saison avec un os cassé à la main. . Pour Antetokounmpo et Leonard, la sélection de mardi était leur troisième honneur dans la première équipe et le cinquième au total, tandis que Doncic a maintenant été nommé dans la première équipe au cours de chacune des deux dernières saisons.

Superstar James a établi un record de sélection NBA avec 17, tout en décrochant son troisième choix en carrière dans la deuxième équipe (il a été nommé dans la troisième équipe en 2019, sa première saison avec les Lakers, une année qui l’a également vu perdre beaucoup de temps en raison d’une blessure).

Randle a remporté son premier honneur All-NBA après une excellente saison avec les Knicks. New York a participé aux séries éliminatoires pour la première fois en huit ans, tandis que Randle a été nommé All-Star pour la première fois et, le mois dernier, il a été honoré comme le joueur le plus amélioré de la NBA cette saison.

Paul est devenu l’un des 26 joueurs nommés dans une équipe All-NBA 10 fois au cours de sa carrière dans ce qui est le dernier honneur pour lui lors d’une brillante première saison à Phoenix avec les Suns. L’équipe de Phoenix a atteint la finale de la Conférence Ouest pour la première fois en séries éliminatoires en plus d’une décennie.

Embiid a obtenu son troisième choix All-NBA, tous dans la deuxième équipe, tandis que Butler a remporté son quatrième choix, mais c’est sa première fois contre la troisième équipe.

Beal a fait partie de la troisième équipe pour son premier choix All-NBA, tandis qu’Irving a décroché son troisième choix. Gobert, qui a remporté son troisième titre de joueur défensif de l’année la semaine dernière, a remporté son quatrième choix All-NBA, tout comme Butler, tandis que George a maintenant été sélectionné pour six équipes All-NBA au cours de sa carrière.

L’annonce de mardi a également eu des ramifications financières pour plusieurs joueurs. Pour Embiid et Doncic, faire partie de l’équipe All-NBA de cette année signifie que les deux sera éligible pour signer des extensions de contrat supermax avec leurs équipes respectives cette intersaison. Le centre star des Sixers aura le droit de signer une prolongation de quatre ans d’une valeur de 190,6 millions de dollars (157,2 millions d’euros), qui débuterait avec la saison 2023-24. Doncic, quant à lui, serait éligible pour signer une prolongation de cinq ans d’une valeur de 201,5 millions de dollars (166,2 millions d’euros). Jokic est devenu éligible pour signer une extension supermax après la saison 2021-22, lorsqu’il a été nommé MVP la semaine dernière.

Plusieurs autres joueurs ont raté des augmentations de salaire parce qu’ils n’ont pas été nommés dans les équipes. Pour l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum et le garde du Jazz Donovan Mitchell, manquer cela signifie que les prolongations de cinq ans qu’ils ont signées avant la saison dernière vaudront 163 millions de dollars, contre 134 millions de dollars 195,6 millions de dollars (161,3 millions d’euros) qu’ils auraient. ont gagné s’ils avaient atteint l’une des équipes All-NBA.

Tatum avait en fait plus de points au total pour une place All-NBA qu’Irving (69 à 61), mais comme le vote se fait par position (deux meneurs, deux avants et une position centrale sur chaque équipe), Tatum a terminé 20 points derrière George pour la sixième et dernière place en avant sur le bulletin de vote.

Le meneur de jeu des Sacramento Kings De’Aaron Fox et le centre de Heat Bam Adebayo ont également raté des augmentations de salaire potentielles. Pendant ce temps, le gardien des Chicago Bulls, Zach LaVine, aurait été éligible pour signer une extension supermax cette intersaison s’il avait fait le All-NBA. Avec un an restant sur son contrat, il serait toujours éligible pour le refaire la prochaine intersaison lorsqu’il deviendra un agent libre sans restriction s’il s’inscrivait pour une équipe All-NBA la saison prochaine.