Les Euros prouvent ce que les Noirs savent : nous ne sommes aimés que lorsque nous gagnons

Vous ne devriez pas avoir à être exceptionnel pour être traité avec respect (Photo : PA)

La semaine dernière, alors que de nombreuses personnes à travers l’Angleterre essayaient de trouver un pub pour la finale de l’Euro de dimanche soir entre l’Angleterre et l’Italie, je me demandais si je devais regarder le match dans un pub.

Je ne suis pas le football en dehors des grands tournois, mais je savais que si nous gagnons, je voudrais célébrer une victoire historique, un moment unique dans une vie, avec d’autres fans anglais.

J’accepterais que mes tresses soient imbibées de bière plate et que la distanciation sociale cesse sous l’emprise de la célébration. Mais j’avais peur de ce qui arriverait si nous perdions. A l’intérieur, chez un ami, je savais que je serais en sécurité.

Le football, comme la société dans son ensemble, a un problème de racisme et les joueurs noirs sont souvent les cibles. Il y a quarante ans, Cyrille Régis recevait une balle dans la poste par un raciste.

Il était courant d’entendre des chants de singe dans le stade à chaque fois qu’un joueur noir touchait le ballon. En 1988, John Barnes a fait le fameux talon arrière d’une banane qui lui avait été lancée en dehors du terrain.

Plus récemment, la saison 2019-2020 a vu un crime haineux lié à la race enregistré à 8% de tous les matches. En janvier de cette année, les joueurs de Manchester United Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après une défaite 2-1 contre Sheffield United.

Et lors des matchs d’échauffement contre la Roumanie et l’Autriche, les fans anglais ont hué et raillé leurs propres joueurs alors qu’ils se mettaient à genoux en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Le Premier ministre Boris Johnson a refusé de condamner ce comportement. Au début du tournoi, les acclamations ont éclipsé tout le reste. Mais nous ne devrions pas prétendre que les huées n’étaient pas audibles.

Ainsi, lorsque trois joueurs noirs anglais, Marcus Rashford, Bakayo Saka et Jadon Sancho ont raté leurs pénalités lors du match mordant les ongles de dimanche soir, je savais que des abus racistes suivraient sûrement.

Malheureusement, j’ai eu raison. Les comptes de médias sociaux des joueurs ont été inondés de commentaires racistes. La Football Association (FA) a dû publier une déclaration condamnant les abus. En seulement 24 heures, Twitter affirme avoir supprimé plus de 1 000 tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes. Et une peinture murale à Manchester de Marcus Rashford a été vandalisée quelques heures après les tirs au but.



Bukayo Saka d’Angleterre est consolé par Gareth Southgate (Photo : Laurence Griffiths/.)

Beaucoup de Noirs et de personnes de couleur dans ce pays savent que notre acceptation par beaucoup est conditionnelle à nos succès, à nos sacrifices ou à notre déférence. Pour certains, notre appartenance est toujours remise en question.

Cela ne se limite pas à l’Angleterre – c’est la même logique qui signifiait que Mamoudou Gassama, un migrant sans papiers né au Mali en France, n’a obtenu la citoyenneté qu’après avoir risqué sa vie pour sauver un enfant de quatre ans pendu à un balcon.

Des personnes de bonne foi font la promotion du travail caritatif que ces joueurs ont accompli pendant leur temps libre, en particulier la campagne anti-pauvreté phénoménale de Marcus Rashford. Ils nous demandent de nous souvenir d’eux pour ce travail, et non des pénalités manquées. Je crains que ce ne soit mal placé.

Vous ne devriez pas avoir à être exceptionnel pour être traité avec respect et protégé des abus. Et la réponse raciste au match de dimanche montre qu’il s’agit d’un jeu de dupes – aucune quantité d’« excellence noire » ne vous protégera du racisme.

Avant la finale, les politiciens et les experts célébraient le potentiel de guérison de l’équipe d’Angleterre, un symbole d’espoir qui pourrait rassembler un pays divisé.

Aussi inspirante que soit l’équipe d’Angleterre, elle n’a pas de pouvoirs surnaturels. Même si nous avions gagné, cela n’aurait que légèrement recouvert les gouffres générationnels et politiques profondément ancrés qui existent.

Avec cette défaite, nous ne pouvons pas prétendre que l’Angleterre est quelque chose qu’elle n’est pas. Les politiciens n’ont pas tardé à dénoncer le racisme qui a éclaté, affirmant que cela ne représente pas le pays. Mais malheureusement, c’est exactement ce que nous sommes. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de changements positifs au cours des 50 dernières années. Il y a beaucoup de.

Plus : Racisme



Vivre en Angleterre aujourd’hui n’est pas la même que pour ma grand-mère qui a déménagé ici de la Jamaïque en 1962. Mais le racisme est évident non seulement dans les abus que ces joueurs ont subis, mais dans le taux de pauvreté des enfants noirs (actuellement un taux choquant de 48 % contre 19 % pour les familles blanches).

Elle se manifeste dans les attitudes publiques envers les minorités ethniques qui ont été cultivées par des tabloïds hostiles et des membres élus du parlement. C’est pourquoi les joueurs continuent de se mettre à genoux et pourquoi certains « fans » ont continué à le huer.

Dans son essai émouvant pour le Players’ Tribune, le manager anglais Gareth Southgate a noté que « pour beaucoup de [the] jeune génération, votre notion de l’anglais est assez différente de la mienne. Ce que cela signifie d’être anglais est en train de changer et son équipe, notre équipe, en est un symbole.

L’équipe d’Angleterre représente pour moi des valeurs dont je suis fier. Des gens qui défendent la justice raciale, célèbrent les fans LGBT+ et qui ne seront pas définis par les institutions qui ne se soucient pas d’eux. Ils représentent le pays dans lequel je veux vivre.

Le contrecoup montre que c’est une destination que nous n’avons pas encore atteinte. Et même si j’ai bon espoir pour l’avenir, nous n’y arriverons pas plus vite en faisant semblant.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à jess.austin@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

PLUS : Vous ne voulez pas taper « Euros » dans Google pour le moment

PLUS : En tant que femme noire, j’ai dû changer mon itinéraire de retour parce que l’Angleterre a perdu

PLUS : Gareth Southgate salue le “tournoi exceptionnel” de Jordan Pickford pour l’Angleterre à l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();