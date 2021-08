Les évacués afghans se feront vacciner contre le COVID à l’aéroport international de Dulles .

in

Le gouvernement fédéral a ouvert un site de vaccination de masse contre le COVID-19 pour les milliers d’évacués afghans qui affluent quotidiennement vers l’aéroport international de Dulles en Virginie.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a installé le site au Dulles Expo Center et l’équipe du National Disaster Medical System a commencé à administrer des injections à dose unique de Johnson & Johnson, a confirmé la Maison Blanche.

Les évacués afghans fuyant les talibans recevaient déjà des examens médicaux et étaient temporairement hébergés au centre des congrès avant d’être envoyés dans diverses bases militaires américaines dans le New Jersey, la Virginie, le Wisconsin et le Texas.

Une deuxième vaccination de masse devrait s’ouvrir dans les prochains jours pour les personnes évacuées qui arriveront à l’aéroport international de Philadelphie, a rapporté l’Associated Press.

Tous les réfugiés afghans sont tenus de se faire vacciner comme condition d’entrée, a déclaré la Maison Blanche.

Tous sont également testés pour le virus à l’entrée et mis en quarantaine s’ils sont positifs. Les données sur ces statistiques n’ont pas encore été rendues publiques.

Avec des fils de poste