Les événements de lancement éclaboussants d’Apple sont si boiteux, dit le New York Times – .

Comme de nombreuses entreprises, Apple a habilement fait la transition à l’ère des coronavirus à partir de vitrines de produits éclaboussantes, minutieusement gérées sur scène et en personne, pour lesquelles des écrivains de toute la blogosphère technologique se réunissent pour avoir un aperçu pratique des nouveaux gadgets proposés. , à des affaires virtuelles hautement produites qui se déroulent en ligne.

Cela devrait se poursuivre la semaine prochaine, lorsque le fabricant d’iPhone organisera un nouvel événement virtuel le 20 avril (dont les invitations incluent le slogan «Spring Loaded») au cours duquel il devrait présenter des mises à jour pour l’iPad Pro, l’iPad mini et l’AirPod gammes de produits, entre autres surprises. La société a envoyé des invitations mardi pour l’événement de la semaine prochaine, qui se déroule comme d’habitude au siège de la société Apple Park à Cupertino, en Californie, Bloomberg taquinant déjà un peu de ce qui sera révélé – y compris un nouvel iPad Pro avec une LED plus brillante. écran, ainsi qu’un nouvel iPad mini avec un écran plus grand et des cadres plus petits. Comme vous pouvez l’imaginer, ces événements génèrent de manière fiable une montagne de publicité pour Apple – même si certains reportages avancés du New York Times avant l’événement, cependant, ont trouvé beaucoup de raisons de se plaindre. La tendance d’un nouveau morceau du NYT de l’écrivain Shira Ovide, en fait, va jusqu’à affirmer que ces événements de produits n’ont plus vraiment besoin d’exister.

«Il est temps de mettre fin aux événements élaborés qui sont essentiellement des infopublicités pour les nouveaux produits technologiques», déclare Ovide. «… Les démonstrations à la Mary Kay pour la 400e édition d’un iPad ne sont clairement pas le problème le plus sérieux de la technologie ou du monde. La plupart des gens ne regarderont même jamais ces choses, Dieu merci. Mais ils sont un exemple de la façon dont nous et les entreprises technologiques ne nous arrêtons pas assez et nous demandons: pourquoi cela doit-il être ainsi? »

Ovide poursuit en déplorant le fait que les démonstrations de produits Steve Jobs reflètent la façon dont les géants de la Silicon Valley, parmi les entreprises les plus riches de la planète, voient leurs clients. “Pour eux, nous sommes des blobs avec des portefeuilles qui peuvent être persuadés par les équivalents de la Silicon Valley d’un type qui parle vite à la télévision et qui colporte une vadrouille.”

Dans On Tech d’aujourd’hui: Vraiment, les événements de produits technologiques mis en scène qu’Apple a diffusés partout doivent cesser. Nous savons que la technologie ne se limite pas à une chose brillante dans une boîte en carton. Alors, pourquoi ces infopublicités de la Silicon Valley existent toujours? https://t.co/bftiuskS4z – Shira Ovide (@ShiraOvide) 14 avril 2021

A-t-elle raison, que ces événements produits ont toute l’énergie maniaque d’une «industrie désespérée de se faire remarquer?» Et que les événements eux-mêmes ont depuis longtemps cessé d’être utiles? Je pense que la réponse évidente est qu’un article résumant les annonces de chaque événement, avec lequel Apple suit toujours chaque événement, ne le coupe tout simplement pas – que, en d’autres termes, il y a une circularité à ces choses.

Les événements Apple suscitent l’enthousiasme, qui attire l’attention des journalistes, du public et des fans d’Apple, à un tel point qu’Apple ne pourra probablement jamais vraiment ne pas mettre ces vitrines en scène. Pourquoi les fans sont-ils enthousiasmés? Pour voir ce qu’Apple va montrer ensuite. Pourquoi Apple organise-t-il ces événements pour montrer ce qui va suivre? Parce que les fans sont excités. Et ça tourne en rond. En parlant de l’événement de la semaine prochaine, cela me rappelle… J’ai en fait besoin d’un nouvel iPad.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.