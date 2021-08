Les événements de l’App Store commencent à apparaître sur iPadOS 15, à commencer par TikTok

L’une des fonctionnalités fournies avec iOS 15 et iPadOS 15 est une nouvelle page Événements dans l’App Store. Apple a commencé à proposer des événements in-app dans l’App Store. Comme l’a remarqué le graphiste Brahm Shank, les événements de l’App Store apparaissent sur iPadOS 15. Cette fonctionnalité sera lancée avec iOS 15 et iPadOS 15 plus tard cet automne.

Voici comment Apple décrit les événements dans l’application :

Découvrez des événements opportuns dans les applications et les jeux, tels qu’un jeu-concours, une nouvelle avant-première de film ou une expérience diffusée en direct, directement sur l’App Store. Les événements sont visibles dans la sélection éditoriale et les recommandations personnalisées dans les onglets Aujourd’hui, Jeux et Applications, dans les résultats de recherche et sur la page produit de l’application.

Avec iOS 15 et iPadOS 15, les développeurs peuvent configurer un événement dans l’application via App Store Connect, puis, comme c’est le cas avec d’autres applications et histoires, Apple peut choisir de les présenter ou non sur l’App Store.

Si vous êtes curieux, voici ce qui se passe avec TikTok Summer Camp :

Accorder à la dernière session du TikTok Summer Camp, où créateurs et artistes partagent leur expertise dans des segments en direct de 30 minutes ;

Prise rapide : Dans le thème Plein air d’aujourd’hui, vos conseillers abordent des sujets pour les amoureux de la nature, du rafting en eaux vives à l’observation des étoiles ;

Ne manquez pas : Deux autres sessions du camp d’été TikTok sont prévues : Comedy Live diffusé le 10 août ; Regardez Party le 17 août.

Quand ça démarre : La session d’aujourd’hui commence à 18 h HE/15 h HP et se poursuit jusqu’à 21 h HE/18 h HP.

Cette fonctionnalité sera également utile pour les applications telles que Pokémon GO et Ingress, qui ont des événements intégrés à l’application tout le temps.

Parallèlement à cela, avec iOS 15 et iPadOS 15, l’App Store reçoit un widget, afin que les utilisateurs puissent voir les histoires, les collections et les événements in-app depuis leur écran d’accueil.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :