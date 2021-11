Les événements en personne règneront toujours en maître sur les événements virtuels : Sharad Chaudhary, Dreamz Production House

La pandémie a façonné de nombreuses industries et a également apporté des changements importants au monde des événements.

Les 18 derniers mois ont complètement bouleversé l’industrie de l’événementiel. En mars 2020, l’industrie de l’événementiel en direct s’est fermée du jour au lendemain, fermant des plans, des emplois et des entreprises bien conçus en raison de Covid 19. Il y a eu un exode massif de professionnels de l’événementiel talentueux qui ont évalué le moment et recherché de toutes nouvelles carrières. Mais c’est au cours de telles périodes de test que des solutions extraordinaires sont également découvertes. Beaucoup sont restés dans les parages, se tournant vers des événements virtuels et déplaçant leurs activités en ligne tout en pariant que l’industrie rebondirait bientôt. Dans une interview exclusive avec Financial Express Online Sharad Chaudhary, fondateur, maison de production Dreamz a expliqué l’impact des événements actuels sur l’industrie de l’événementiel et la voie à suivre. Extraits :

Comment l’industrie de l’événementiel relève-t-elle le défi du Covid-19 ?



Il ne sera pas faux de dire que l’industrie de l’événementiel a été l’une des plus touchées. Il a été navrant pour les professionnels de l’événementiel et les entrepreneurs de voir comment l’industrie et le secteur qui lui est associé ont subi de lourdes pertes, où la plupart des événements ont été annulés, tandis que d’autres ont été reportés. Le maintien avec peu ou pas de revenus s’est avéré être un défi de taille pour l’industrie de l’événementiel depuis le début de la pandémie et cela n’a fait qu’empirer avec l’imposition de fermetures et de couvre-feux nocturnes, ce qui a poussé toutes les activations au sol. Juste au moment où les choses allaient mieux et qu’il y avait une possibilité de revenir à la normale, l’assaut de la deuxième vague a aggravé la situation. Alors que la pandémie avait fait faire une pause à la presse de l’industrie sur les événements en direct, elle n’a pas arrêté sa volonté de trouver un moyen de continuer, la technologie s’avérant être le principal moteur pour que les entreprises et les personnes restent connectées et «travaillent».

Comment l’industrie a-t-elle innové pour survivre?



La pandémie a façonné de nombreuses industries et a également apporté des changements importants au monde des événements. Au cours des périodes stressantes et incertaines, le bouleversement a en fait forcé beaucoup d’entre nous à innover et à réévaluer nos façons «normales» de faire des affaires et à repenser et réinventer les expériences que nous créons pour nos clients. Cette nouvelle norme a évolué et a généré des opportunités pour les planificateurs, car les événements ne sont pas limités par la taille du lieu, mais peuvent élargir leur public en incluant des participants virtuels, ainsi que ceux qui préfèrent y assister en personne.

Parlez-nous de Dreamz Production House. Comment l’entreprise a-t-elle géré pendant la pandémie et vos projets futurs ?

Dreamz Production House a aidé avec succès les gens à s’établir dans diverses zones de divertissement et beaucoup sont devenus des stars en un rien de temps. Nous sommes bien connus dans l’industrie du mannequinat et de la mode et nous accueillons l’un des concours de beauté les plus glamour et les plus recherchés du pays. Nous visons à fournir avec succès une plate-forme intégrée pour les nouveaux et aspirants mannequins indiens de différentes villes du pays afin de réaliser leur rêve de mannequinat, de mode, de théâtre, de télévision et de cinéma. Nous avons toujours reçu une réponse écrasante des participants à travers le pays pour nos spectacles. Dreamz Production House a récemment accueilli l’un des événements les plus importants et prestigieux de cette année, Mr, Miss & Mrs. Supermodel International 2021 à Lucknow. Cet événement a été une plate-forme passionnante pour les talents à travers le pays alors que l’équipe du concours s’est rendue dans plus de 30 villes pour auditionner les candidats. Le salon a été un grand succès et s’est déroulé en suivant tous les protocoles de sécurité en place. La personnalité d’Ace TV, le prince Narula, a été l’ambassadeur de la marque de l’émission, et une foule de célébrités en tant que jury de la fraternité du cinéma et du divertissement ont honoré l’émission dont on parle beaucoup. Nous organiserons également un autre événement à Goa en février 2022.

À ce stade, la seule façon de surmonter ces défis ou au moins de survivre au milieu de tout cela est de s’adapter et d’innover. Cependant, nous avons également dû annuler quelques méga événements prévus au cours des 18 derniers mois. Outre l’organisation d’événements tels que des défilés de mode et de mannequinat, Dreamz Production House se concentre désormais sur la création de séries Web avec des célébrités de premier plan.

Que pensez-vous des événements virtuels par rapport aux événements en personne ?



Alors que l’industrie de l’événementiel s’adapte à l’ère de la pandémie grâce à des événements virtuels, les gens manquent le plaisir d’assister à un événement en direct. Les expériences virtuelles qui ont atteint des sommets de popularité au milieu de l’isolement de la pandémie de Covid-19 sont désormais évitées pour les lumières vives des rassemblements en personne. Nous avons dû nous adapter au virtuel car nous n’avions pas le choix. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin d’expériences face à face. Les événements virtuels ne suffisent pas aux entreprises pour susciter l’engagement du public. Les événements sur le terrain sont un excellent moyen pour les marques de créer des conversations et des connexions efficaces avec leurs prospects, et de recueillir des informations pertinentes sur les participants, ce qui permet d’améliorer les communications marketing. Il y aura toujours des événements virtuels et hybrides, mais les événements en personne règneront toujours en maître sur le virtuel.

Quel est le scénario actuel dans l’industrie de l’événementiel ?



Heureusement, maintenant les choses semblent aller bien mieux pendant que nous sommes encore, probablement pas complètement sortis du bois. Mais à cette époque, c’était presque une question de survie. Nous espérons maintenant que chaque semaine, chaque mois sera meilleur que le précédent. La plus grande opportunité maintenant est que nous avons vécu le pire. Il est essentiel de savoir maintenant comment les entreprises de gestion d’événements peuvent réussir en ces temps difficiles en adoptant un modèle hybride.

Quelle est la voie à suivre pour l’industrie?



Avec la pandémie en cours, adopter et s’adapter à la nouvelle normalité n’était pas un choix mais une évidence. Alors que les entreprises du monde entier ont commencé à revenir à leur apogée, les entreprises avec une expérience prête à l’emploi sont plus susceptibles de prospérer. En outre, les entreprises devront libérer la valeur de la technologie et de l’innovation pour transformer leurs activités. Patience, persévérance et proactivité ont été nos principaux enseignements au cours des 18 derniers mois. Marcher en phase avec les changements et les demandes de l’industrie est la seule voie à suivre actuellement pour l’industrie de l’événementiel.

