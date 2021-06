Les événements Parkrun reviennent pour la première fois depuis mars 2020

R

des coureurs de tous niveaux et de tous âges ont célébré le retour des premiers événements parkrun en Irlande du Nord depuis le début de la pandémie.

La série populaire de courses de 5 km a été autorisée à revenir après l’assouplissement de la réglementation sur les coronavirus pour permettre à jusqu’à 500 personnes de se rassembler pour faire de l’exercice en plein air.

Avant la pandémie, environ 30 événements de parkrun ont eu lieu en Irlande du Nord.

Tout le monde est tellement content qu’il soit de retour, il y a un vrai sens de la communauté à propos de tout ça, les gens l’ont vraiment manqué

Alors que la plupart des événements de retour ont commencé samedi à 9h30, le parkrun Ormeau – l’un des plus fréquentés de la région – n’a pas eu lieu par crainte d’attirer plus de 500 personnes autorisées.

Brendan Mulgrew est directeur de course au Queen’s Parkrun dans le sud de Belfast.

Il a rappelé le dernier événement du 14 mars 2020 et les spéculations alors que la pause pourrait ne durer que quelques semaines ou quelques mois.

Patins Parkrun / PA Wire

“Personne n’a pensé une seconde qu’il n’y en aurait pas d’autre avant 16 mois”, a-t-il déclaré.

« Tout le monde est tellement content qu’il soit de retour, il y a un vrai sens de la communauté à propos de tout ça, les gens l’ont vraiment manqué. Nous recevions des messages sur nos réseaux sociaux de personnes disant qu’elles l’avaient manqué et étaient tellement excitées qu’il soit de retour. »

M. Mulgrew a déclaré que le retour des pistes était planifié en toute sécurité avec des directives concernant la distanciation sociale, en empêchant notamment la ligne de départ de devenir encombrée et en réduisant les contacts physiques lorsque les coureurs reçoivent leur temps à la fin.

Il a ajouté : « L’un des avantages de parkrun est que tout le monde traîne et discute. Mais tout cela est découragé à ce stade, c’est monter, courir et rentrer à la maison.

« Mais si c’est le chemin pour revenir à ce que nous avions, c’est très bien, c’est ce que nous ferons.

« Avant Covid, nous avions environ 160 coureurs chaque semaine à Queen’s, et je dirais que 90 % y étaient des habitués chaque semaine, et nous avions des gens qui se présentaient chaque semaine pour faire du bénévolat, les gens en ont tellement retiré. Pour certaines personnes, c’est leur sortie hebdomadaire et la seule fois de la semaine où elles sortent pour discuter avec les gens. Physiquement et mentalement aussi, cela signifie beaucoup pour les gens.

“Il est important de le récupérer, et il est important de le récupérer en toute sécurité.”

La série parkrun a été lancée à Londres en 2004 et s’est répandue dans le monde entier.

Patins Parkrun / PA Wire

M. Mulgrew a déclaré que le premier parkrun en Irlande du Nord avait eu lieu au Waterworks dans le nord de Belfast, et celui de la reine a suivi. Il s’est engagé en 2016.

“J’aime quand je pars en vacances découvrir le parkrun local, j’ai fait des parkruns en Floride, en Italie, dans le sud de l’Irlande, dans toute l’Irlande du Nord”, a-t-il déclaré.

“C’est toujours agréable d’en essayer un nouveau, et lorsque vous vous sentez en forme et que vous voulez passer un bon moment, vous allez au Victoria Park à Belfast car il est plat – c’est le plus rapide de Belfast.”