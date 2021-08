Les événements phares de l’Inde au CSNU cette semaine-Technologie dans les opérations de maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme

in

Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, effectue une visite de quatre jours aux États-Unis à partir du 16 août 2021, où il présidera un débat ouvert sur le maintien de la paix au Conseil de sécurité de l’ONU et un briefing sur le terrorisme. Ces événements se déroulent sous la présidence d’un mois

La visite du ministre des Affaires étrangères prend de l’importance car elle se rapproche de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans peu après le départ des forces dirigées par les États-Unis du pays. Selon des sources, « la situation en Afghanistan, ses répercussions sur la sûreté et la sécurité de la région sont susceptibles de figurer dans ses entretiens avec les responsables de l’ONU ».

Deux événements de signature de haut niveau au Conseil de sécurité de l’ONU

Le ministre présidera deux événements de signature de haut niveau les 18 et 19 août. Le premier événement le 18 août 2021 sera un débat ouvert sur « Protéger les protecteurs : technologie et maintien de la paix », tandis que le deuxième événement le 19 août , 2021 est une réunion d’information de haut niveau sur les « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes ». Ces deux sujets sont des priorités pour l’Inde lors de ses manches de UNSC.

La technologie dans le maintien de la paix

Le thème du débat ouvert sur le maintien de la paix est « Protéger les protecteurs ». Dans une déclaration officielle publiée par le ministère des Affaires étrangères (MEA), cette discussion portera sur l’utilisation d’outils technologiques modernes pour renforcer davantage la sécurité et la sûreté des Casques bleus et aider les missions de maintien de la paix à s’acquitter efficacement de leurs mandats.

En collaboration avec l’ONU, l’Inde déploierait la plate-forme UNITE AWARE.

Il s’agit d’un logiciel de connaissance de la situation pour aider le Centre des opérations de maintien de la paix à analyser et visualiser la situation en temps réel dans une zone de conflit.

L’objectif principal de ce projet est de démontrer l’impact des dernières technologies de surveillance sur la détection des menaces asymétriques.

Aider à améliorer la sécurité des camps pour les Casques bleus de l’ONU. Et pour aider à la situation de sécurité globale et à la qualité de la connaissance de la situation.

Auparavant, l’Inde s’était associée aux Nations Unies pour déployer la plateforme UNITE Aware initialement dans quatre missions de maintien de la paix des Nations Unies : UNFICYP (Chypre), AMISOM (Somalie), MINUSMA (Mali) et UNMISS (Soudan du Sud).

Également à la fin du débat ouvert, un protocole d’accord entre l’Inde et l’ONU sera signé en soutien à l’initiative « Partenariat pour la technologie dans le maintien de la paix ».

Cela serait exécuté par le Centre pour le maintien de la paix des Nations Unies (CUNPK – du côté indien) et l’Académie des Nations Unies C4ISR pour les opérations de paix (commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance) qui est basée dans la nation africaine de l’Ouganda sur le côté de l’ONU.

Au titre du point de l’ordre du jour « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes », le ministre présidera une séance d’information sur un rapport semestriel du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la menace posée par l’EIIL/Daech.

