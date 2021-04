Les événements pilotes de Liverpool n’incluront pas les passeports vaccinaux – Conseil

E

Les évents qui se déroulent à Liverpool pour tester le fonctionnement des sites en toute sécurité cet été n’obligeront pas les gens à montrer les passeports vaccinaux Covid-19, a confirmé le conseil.

Boris Johnson devrait établir des plans pour un système de «certification du statut Covid» pour permettre le retour en toute sécurité des rassemblements de masse et des événements en salle à mesure que les restrictions de verrouillage se soulagent en Angleterre.

Une série d’événements d’essai est prévue pour les mois à venir, alors que les responsables cherchent à trouver un moyen de rouvrir des sites tels que les terrains de football et les boîtes de nuit sans avoir besoin de distanciation sociale.

Les projets pilotes exploreront comment différentes approches de la distanciation sociale, de la ventilation et des protocoles de test à l’entrée pourraient faciliter l’ouverture et maximiser la participation, y compris l’utilisation de tests de flux latéral – mais il n’y aura pas d’utilisation de soi-disant « passeports vaccinaux ».

Le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports a inclus un certain nombre d’événements de Liverpool sur une liste initiale de pilotes, et a déclaré: «Les pilotes exploreront comment différentes approches de la distanciation sociale, de la ventilation et des protocoles de test à l’entrée pourraient faciliter l’ouverture et maximiser la participation.

«La certification du statut Covid sera également testée dans le cadre du programme pilote.»

Mais un porte-parole du conseil municipal de Liverpool a déclaré dimanche: « La ligne qui a été informée hier par le gouvernement au sujet des événements de Liverpool inclus dans les essais de passeports vaccinaux est incorrecte – aucun de nos événements à Liverpool ne les impliquera. »

Le conseil a déclaré que le programme de recherche sur les événements (ERP) sera utilisé pour fournir des données scientifiques clés sur la façon dont les événements destinés à un large éventail de publics pourraient être autorisés à rouvrir en toute sécurité dans le cadre de l’étape 4 de la feuille de route hors verrouillage.

Les pilotes de Liverpool – un concert de comédie, un cinéma en plein air, une soirée dans un club et un événement professionnel – «rassembleront des preuves associées à différents contextes et approches pour gérer et atténuer le risque de transmission».

Le conseil a déclaré: «Les pilotes exploreront comment différentes approches de la distanciation sociale, de la ventilation et des protocoles de test à l’entrée pourraient faciliter l’ouverture et maximiser la participation, y compris l’utilisation de tests d’écoulement latéral – mais il n’y aura pas d’utilisation de ce que l’on appelle ‘ passeports vaccins ».»

Les pilotes de Liverpool sont le Hot Water Comedy Club de l’Auditorium M&S Bank Arena, le Luna Cinema on the Waterfront (trois spectacles), le Good Business Festival Presents: Change Business for Good à l’ACC Liverpool et le Circus Club.

Le conseil a déclaré que l’objectif du programme était de développer et de piloter la logistique de la billetterie et des tests d’événements, l’admission aux sites et le suivi post-événement.

Il vise également à évaluer l’adéquation des données collectées autour des événements et des lieux pour répondre aux épidémies potentielles et pour adapter les mesures de protection en fonction des niveaux de fond et des schémas de propagation du virus.

Le programme mesurera également l’utilisation des billets et explorera les attitudes et l’acceptabilité du régime global de billetterie, d’interrogation et de test.

Matthew Ashton, directeur de la santé publique de Liverpool, a déclaré: «Notre expérience en tant que ville pilote pour des tests de masse sans symptômes signifie que nous avons les connaissances et l’infrastructure en place pour mener à bien des projets complexes en toute sécurité.

«Nous espérons vraiment pouvoir aider à fournir les preuves scientifiques nécessaires pour garantir que le secteur dans son ensemble pourra s’ouvrir à travers le pays dans les mois à venir.

«Il s’agit d’une continuation de la tradition de longue date de la ville de mener un travail de santé publique pionnier qui a non seulement un impact ici, mais aussi dans le reste du pays et dans le monde.