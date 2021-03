les éventuelles nouveautés de Luis Enrique dans la liste de sélection

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique Martinez, annoncera la liste des convoqués avec l’équipe espagnole prochaine Lundi pour les premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde du Qatar L’année prochaine. Grèce, Géorgie et Kosovo Ce sont les premiers rivaux de «La Roja» après quatre mois sans escale pour les matches internationaux, depuis novembre dernier.

Beaucoup de choses ont changé Depuis lors et plusieurs joueurs ont fait un pas en avant au cours de ces mois dans leurs équipes, donc tout indique que Luis Enrique va incorporer diverses nouvelles concernant votre dernière liste. Surtout, vu l’importance de cette fenêtre, la dernière avant le Championnat d’Europe cet été.

Pau Lopez

En commençant par le but, Pau Lopez pourrait revenir en équipe nationale après que Kepa ait perdu encore plus de visibilité avec Chelsea. Le catalan a a retrouvé sa position à Rome et a disputé 26 matchs cette saison, laissant sa feuille blanche à neuf reprises, tandis que le gardien «bleu» n’a participé qu’à huit mises tout au long de la saison. Ainsi, López vise à compléter la liste des gardiens de but avec David de Gea et Unai Simón.

Jordi Alba

Le côté du Barça est l’un des footballeurs plus sous la forme de LaLiga et il frappe à la porte de l’équipe nationale, à laquelle il n’a pas assisté depuis 2019. Cette saison, il a signé 5 buts et 11 passes décisives dans toutes les compétitions. Avec Gayá comme favori apparent de Luis Enrique, l’azulgrana souligne qu’il devra se battre sur l’aile gauche avec le Valencien, car Angeliño, un autre des candidats avec le plus de projection, ne sera pas disponible en raison d’une blessure.

Lucas Vazquez

Les deux arrières droits appelés par Luis Enrique dans la dernière fenêtre, Carvajal et Sergi Roberto, sont blessés. De cette façon, le footballeur du Real Madrid a un occasion en or de revenir à La Roja, après être devenu l’un des pièces les plus importantes de l’ensemble Zidane.

Pedri

Le milieu de terrain du Barça a été l’un des les footballeurs qui se sont le plus démarqués tout au long de la saison, surtout pour ses 18 ans. L’arrivée du canari à Barcelone a révolutionné l’équipe de Koeman et Luis Enrique pourrait le faire faire ses débuts à l’international pour pouvoir l’intégrer au groupe en vue d’une éventuelle participation à l’Eurocup.

Suso

Celui de Séville est l’un des ailiers espagnols qui plus s’est démarqué ces derniers temps, surtout par rapport au dernier convoqué par Luis Enrique. Ansu Fati est absent depuis plusieurs mois, Traoré est redevenu le même que la saison dernière, Ferrán Torres a perdu de sa notoriété et Oyarzábal et Dani Olmo sont les seuls à avoir maintenu leur niveau.