Les évêques catholiques américains ne jouent pas à la politique avec la communion, Biden est 10z viral

Le président Joe Biden, un catholique professant, devrait-il être autorisé à recevoir la Sainte Communion malgré son soutien continu à l’avortement ?

Bien sûr que non. Toute la question est une fausse controverse déclenchée par des médias d’entreprise déterminés à salir les évêques catholiques et les fidèles catholiques partout dans le monde. Ceux qui feignent l’indignation à l’idée que Biden se verrait refuser la communion sont en réalité tout simplement scandalisés par l’enseignement moral de l’église sur l’avortement et veulent le changer. Pour eux, comme pour Biden lui-même, il ne s’agit pas de religion mais de politique.

La question plutôt étroite de savoir si Biden devrait être autorisé à recevoir la communion n’est pas du tout complexe ou peu claire. Mais les défenseurs de Biden dans la presse, et même certains au sein de l’épiscopat, donnent l’impression que c’est le cas.

Tous les catholiques savent, ou devraient savoir, qu’ils ne sont pas censés se présenter à la communion s’ils sont objectivement en état de péché mortel. Soutenir l’avortement – ou s’opposer ou promouvoir des positions contraires à l’enseignement dogmatique fondamental de l’Église catholique – met quelqu’un dans un état de péché mortel. Par conséquent, les politiciens qui soutiennent l’avortement ne devraient pas se présenter pour la communion, point final.

Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole. En 2004, le cardinal Joseph Ratzinger, qui devint plus tard le pape Benoît XVI, écrivit une note intitulée « Digne de recevoir la sainte communion : principes généraux ». La lettre a été motivée par la candidature présidentielle d’alors-Sen. John Kerry, un catholique comme Biden qui a insisté sur le fait que son soutien continu et impénitent à l’avortement ne devrait pas l’empêcher de communier.

Pour clarifier les choses, Ratzinger a envoyé une lettre au cardinal Theodore McCarrick, aujourd’hui en disgrâce, à l’époque chef d’un groupe de travail d’évêques américains étudiant la question, et à l’évêque Wilton Gregory, alors président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Ratzinger a écrit :

En ce qui concerne le péché grave de l’avortement ou de l’euthanasie, lorsque la coopération formelle d’une personne devient manifeste (comprise, dans le cas d’un homme politique catholique, comme sa campagne et son vote constants pour des lois permissives sur l’avortement et l’euthanasie), son pasteur doit le rencontrer, lui sur l’enseignement de l’Église, l’informant qu’il ne doit pas se présenter à la Sainte Communion tant qu’il n’aura pas mis fin à la situation objective de péché, et l’avertissant qu’autrement il se verra refuser l’Eucharistie. Lorsque ces mesures de précaution n’ont pas eu leur effet ou dans lesquelles elles n’ont pas été possibles, et que la personne en question, avec une obstination obstinée, se présente encore pour recevoir la Sainte Eucharistie, le ministre de la Sainte Communion doit refuser de la distribuer.

Comme s’il anticipait les objections de personnes comme Karen Tumulty du Washington Post, selon lesquelles les évêques qui veulent refuser l’Eucharistie à Biden n’ont pas pris la même position contre les politiciens catholiques qui soutiennent la peine de mort, Ratzinger a écrit que « toutes les questions morales n’ont pas la même poids moral comme l’avortement et l’euthanasie… Il peut y avoir une diversité d’opinions légitime même parmi les catholiques sur la guerre et l’application de la peine de mort, mais pas en ce qui concerne l’avortement et l’euthanasie.

Tout cela est limpide. Cela signifie que Biden – comme tout autre politicien catholique pro-avortement – ​​ne devrait pas se présenter à la communion tant qu’il persiste à soutenir l’avortement. S’il le fait, « le ministre de la Sainte Communion doit refuser de la distribuer », comme l’a dit Ratzinger.

Ce n’était pas un nouvel enseignement en 2004. Des décennies plus tôt, en 1974, en réponse à la légalisation de l’avortement aux États-Unis et dans d’autres pays, la Sacrée Congrégation du Vatican pour la Doctrine de la Foi a publié la « Déclaration sur l’avortement provoqué », qui a été ratifiée le 28 juin de la même année par le pape Paul VI. Il retrace l’opposition inébranlable de l’Église à l’avortement à travers les millénaires et déclare clairement que, “Il doit en tout cas être clairement compris que quoi que puisse être établi par le droit civil en cette matière, l’homme ne peut jamais obéir à une loi qui est en elle-même immorale, et tel est le cas d’une loi qui admettrait en principe la licéité de l’avortement. Il ne peut pas non plus participer à une campagne de propagande en faveur d’une telle loi, ni voter pour elle.

La presse voudrait nous faire croire que tout cela est très compliqué, que les évêques américains « conservateurs » ne font que politiser la question (il est intéressant de noter que malgré les dénaturations des médias, il n’y a pas d’évêques « conservateurs » ou « libéraux », seulement fidèles et infidèles). Mais lorsque l’USCCB a voté à une écrasante majorité vendredi pour rédiger un document d’enseignement sur le sens de l’Eucharistie, ils n’ont pas armé l’Eucharistie ou fait de la politique, ils ont simplement réitéré ce qui a toujours été l’enseignement dogmatique fondamental de l’Église catholique concernant l’Eucharistie et les mortels. péché.

C’est plutôt Biden qui a politisé l’Eucharistie par son mépris constant de l’enseignement catholique sur cette question. Les médias ont également politisé la question en la présentant en termes politiques plutôt que moraux, tout comme les dizaines d’évêques américains qui ont refusé de prendre clairement position pour ce qu’ils savent être juste.

En effet, sans des considérations politiques, le vote de vendredi des évêques aurait été unanime. S’il n’y avait pas eu de politique, il n’y aurait pas besoin de rédiger un document non contraignant à approuver ultérieurement.

De si faibles demi-mesures seraient inutiles, car les évêques diraient, d’une seule voix, ce que chacun d’eux sait être vrai : Joe Biden ne devrait pas communier. La politique, et non l’enseignement moral de l’Église catholique, les en empêche. La politique est ce qui motive Wilton Gregory, maintenant archevêque de Washington, DC, à dire qu’il continuera à donner l’Eucharistie à Biden, peu importe ce que dit le document de l’USCCB.

L’affirmation de Biden selon laquelle il s’agit d’une « affaire privée » (une affirmation répétée lundi par l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki) est absurde. En ce qui concerne l’Église catholique, la position d’un politicien sur l’avortement n’est jamais une affaire privée, pas plus que le vote d’un politicien sur la législation relative à l’avortement n’est une affaire privée.

Comme chaque évêque américain, Biden le sait. Il sait aussi qu’il ne doit pas se présenter à la communion. Tout enfant catholique aussi. Le cardinal Francis Arinze, qui a été préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2002 à 2008, a déclaré dans un discours en 2007 qu’on lui demande souvent si un homme politique qui soutient l’avortement devrait recevoir la Sainte Communion :

Avez-vous vraiment besoin d’un cardinal du Vatican pour répondre à cela ? Obtenez les enfants pour la première communion et dites-leur, quelqu’un vote pour le meurtre des bébés à naître, et dit, j’ai voté pour ça, je voterai pour ça à chaque fois et ces bébés sont tués, pas un ou deux, mais par millions, et cette personne dit que je suis catholique pratiquant, cette personne devrait-elle communier dimanche prochain ? Les enfants de la première communion y répondront en un clin d’œil. Vous n’avez pas besoin d’un cardinal pour répondre à cela.

Alors, débarrassons-nous de la fiction ridicule selon laquelle quiconque, de Biden aux évêques en passant par les chroniqueurs catholiques libéraux de la presse corporative, est le moins du monde confus à propos de tout cela. Ils ne sont pas confus. Ils savent ce que l’Église catholique enseigne, et ils aimeraient le changer. C’est aussi simple que ça.