Les EVM utilisés dans les sondages de l’assemblée de 2020 sont toujours bloqués, ils en ont besoin pour organiser des élections dans 5 États l’année prochaine, a déclaré la CE à la Cour suprême

L’incertitude plane sur les scrutins de l’assemblée dus dans cinq États au début de l’année prochaine alors que la Commission électorale a demandé à la Cour suprême de demander la publication en temps voulu des EVM et des VVPAT utilisés lors des élections des États l’année dernière et cette année, inutilisés car ils sont préservés en raison d’une ordonnance prolongeant le délai de prescription pour le dépôt de plaidoyers, y compris les pétitions électorales, pendant la deuxième vague de COVID-19.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a accepté d’entendre le plaidoyer de la commission électorale la semaine prochaine. L’avocat principal Vikas Singh a demandé qu’un délai soit fixé pour le dépôt des pétitions électorales relatives aux scrutins de l’Assam, du Kerala, de Delhi, de Puducherry, du Tamil Nadu et du Bengale occidental.

“Nous devons entretenir ces EVM et ces machines VVPAT et une audience est nécessaire car des élections dans des États comme l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Pendjab approchent”, a déclaré l’avocat principal, ajoutant que ces machines seraient nécessaires pour les prochains scrutins.

“D’accord, nous allons le réparer la semaine prochaine”, a déclaré la magistrature qui comprenait également les juges Surya Kant et AS Bopanna.

Prenant note du début de la deuxième vague de COVID, le banc dirigé par le CJI, le 27 avril 2021, avait assoupli le délai légal pour le dépôt des pétitions, y compris les pétitions électorales, en vertu de la Representation of the People Act, 1951.

Conformément aux règles, les EVM et les VVPAT doivent être conservés intacts pendant 45 jours à compter de la proclamation des résultats, ce qui est le délai imparti à un candidat défait pour déposer une pétition contestant les résultats. Si aucune pétition n’est déposée dans le délai imparti, les machines à voter peuvent être libérées pour être réutilisées.

