16/08/2021

Le à 18:14 CEST

Malgré le fait que septembre sera le mois de la Coupe du monde puisqu’aujourd’hui tous les regards sont tournés vers le grand événement en Lituanie qui a été reporté l’année dernière en raison du coronavirus, la ligue espagnole est très régulière et pleine d’attractions dans la clé du Barça à partir du deuxième week-end d’octobre (cinq jours seulement après la finale pour le titre universel avec ‘Roja’ comme candidate au titre avec les fans du Barça Adolfo, Dídac Plana et Carlos Ortiz).

Avec des toiles d’araignée dans la boîte, un produit de l’héritage empoisonné de “l’ère Bartomeu”, comme l’a souligné le président Joan Laporta ce lundi lors d’une conférence de presse, Le Barça devra affronter le parcours avec un escadron de pleines garanties mais plus court au niveau effectif.

Et c’est que quatre joueurs (Aicardo, Ximbinha, Joselito et Daniel) sont partis pour ainsi seulement deux signatures (la star brésilienne Pito et le ‘spartiate’ madrilène Carlos Ortiz)… en plus du retour tant attendu du capitaine Sergio Lozano, blessé depuis janvier dernier, tous sous les ordres du nouvel entraîneur Jesús Velasco.

En ce qui concerne les rivaux, ce qui est curieux, c’est que les signatures vedettes de Movistar Inter et ElPozo Murcia Costa Cálida ont été catalans d’une manière ou d’une autre dans le passé. Passons par parties.

Après avoir su que Pito ne renouvellerait pas et qu’il s’inscrirait au Barça tel qu’il a été, L’Inter a obtenu la signature de l’attaquant international recherché Raúl Gómez du russe KPRF (joué pour la filiale barcelonaise entre 2013 et 2016.

L’Argentin Mati Rosa jouera à El Pozo Murcia

| FCB

Pour sa part, l’équipe murcienne a parié fortement sur l’Argentine Mati Rosa (il mettra fin à son contrat avec le FC Barcelone sans même faire ses débuts après avoir subi une blessure grave) et pour le Brésilien Gadeia (il a conclu un accord avec l’entité Blaugrana qui n’a pas été rendu effectif et vient de Kairat, où il est parti en tant que « pont » vers les Palaos dans une opération qui ne s’est pas concrétisée).

D’autres mouvements dans la clé Blaugrana sont la signature par Jaén Paraíso Intérieur de l’emblématique Aicardo, le transfert de Joselito au Betis, la signature des joueurs locaux Santi Rufino et David Peña par Industrias, l’arrivée de Daniel Shiraishi à Krona et l’embauche du Brésilien Ximbinha et du Catalan Esteban Cejudo par le Parti communiste russe.

Joselito est l’un des quatre blessés du Barça

| FCB

Pour terminer, l’équipe de jeunes Nil Closas (fils de l’entraîneur du Barça B, Xavi Closas) changera Ribera Navarra pour l’ambitieux projet Noia Portus Apostoli pour obtenir la promotion au Premier) et Jordi Campoy jouera pour Meta Catania après avoir quitté Jaén (il faisait également partie du Barça B entre 2008 et 2012).