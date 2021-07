Les ex-clients de Tom Girardi peuvent récupérer auprès de sa femme Erika: Judge ⋆ .

Un juge fédéral a statué que les anciens clients de Tom Girardi, qui n’a pas été payé ce qui lui est dû en vertu d’un accord de règlement, peut poursuivre ses efforts de recouvrement auprès de l’ex-femme de l’avocat de premier plan, personnalité de la télé-réalité Erika Girardi.

Publié mardi, l’ordonnance de trois pages donne à ces ex-clients une nouvelle possibilité de collecter des millions auprès de la célèbre avocate de Los Angeles qui aurait contribué à inspirer le film à succès de 2000 Erin Brockovich. Les scénaristes se seraient inspirés de la carrière de Girardi pour créer l’un des autres avocats représentés dans le film, qui s’est associé au personnage principal joué par Julia Robert.

Techniquement, juge de faillite américain Barry Russell a approuvé un accord entre les créanciers et le syndic de la faillite de Girardi pour lever la suspension automatique de l’affaire de recouvrement qui a été émise lorsque Girardi a déposé son bilan en décembre 2020. Cela signifie essentiellement que les créanciers peuvent examiner les finances et les actifs d’Erika Girardi et déterminer si n’importe lequel d’entre eux peut être utilisé dans les paiements de règlement approuvés.

Les créanciers dans ce cas comprennent Joe Ruigomez, qui a embauché Girardi après avoir été grièvement blessé dans l’explosion d’un gazoduc en 2010 à San Bruno, en Californie, et certains membres de sa famille. L’histoire de Ruigomez a récemment été racontée dans un documentaire, The Housewife and The Hustler.

Après que Girardi ait réglé l’affaire du pipeline contre Pacific Gas & Electric en 2013, il aurait suggéré de conserver les millions de dollars de fonds de règlement, de les investir et de débourser régulièrement une partie du règlement, selon le documentaire. Cependant, a déclaré Ruigomez, les paiements étaient parfois sporadiques et Girardi était difficile à retrouver; en 2017, les paiements avaient complètement cessé.

Les Ruigomez ont poursuivi Girardi pour faute professionnelle en juin 2019 et, en avril 2020, ont réglé près de 11 millions de dollars, selon des documents judiciaires. Selon le documentaire, Girardi a accepté de verser aux Ruigomez un paiement initial de 1 million de dollars, avec un paiement de 2,5 millions de dollars quelques mois plus tard. Selon les Ruigomeze, Girardi n’a jamais effectué le deuxième paiement.

Puis, en décembre 2020, Girardi a déposé son bilan, après avoir été poursuivi par d’anciens clients dans l’affaire du crash de Lion Air en 2018 en Indonésie, dans lequel un Boeing Max 8 s’est écrasé peu après le décollage, tuant tout le monde à bord. Un juge fédéral de l’Illinois a constaté que Girardi avait volé au moins 2 millions de dollars de fonds de clients et a ordonné le gel des actifs de Girardi.

Obtenir le feu vert du juge fédéral pour poursuivre les efforts de recouvrement contre Erika Girardi, également connue sous le nom de Erika Jayne, est une grande victoire pour les ex-clients, qui pourront désormais se pencher sur le patrimoine et les finances d’Erika afin de déterminer ce qui peut faire l’objet de recouvrements. Cette décision intervient après qu’un syndic de faillite enquêtant sur les actifs de Girardi a allégué que Tom Girardi avait transféré plus de 20 millions de dollars de prêts aux entreprises d’Erika Girardi.

Pendant ce temps, en mars, le barreau de Californie a déterminé que Girardi n’était « pas autorisé à exercer le droit » dans l’État. La décision serait due au fait que Girardi, 82 ans, « a la maladie d’Alzheimer et est incapable de participer aux procédures judiciaires », et était le résultat d’une affaire de tutelle en cours. Le frère de Girardi est son conservateur.

Erika participe à la saison en cours de l’émission de téléréalité The Real Housewives of Beverly Hills, qui suit Erika jusqu’à sa séparation d’avec Tom. Erika a demandé le divorce de Tom en novembre 2020. Elle a nié les allégations selon lesquelles la procédure de divorce est un effort « simulé » pour cacher des actifs.

Erika, 49 ans, a épousé Girardi en 1999.

