Les examens du conseil de classe 10 de la CBSE ont été annulés, les examens de la classe 12 de la CBSE ont été reportés au milieu du tollé suscité par la poussée de Covid; détails à l’intérieur

Examens CBSE Classe 10 mai 2021 annulés

Préoccupé par la spirale des affaires Covid1-9 et les demandes des étudiants, l’opposition exhortant à reporter les examens du Conseil CBSE de classe 10 et de classe 12, 2021, le Premier ministre Narendra Modi après avoir rencontré le ministre de l’Éducation de l’Union Ramesh Pokhriyal “ Nishank ” a décidé de reporter la Examens de classe 10e et 12e en mai.

Les résultats de la classe 10 seront préparés sur la base d’un critère objectif à développer par le Conseil. «Tout candidat qui n’est pas satisfait des notes qui lui sont attribuées sur cette base aura la possibilité de se présenter à un examen au fur et à mesure que les conditions le permettront», indique un communiqué de presse. La décision de mener les examens de classe 12 sera prise plus tard, après avoir examiné la situation par le Conseil le 1er juin, a indiqué le ministère de l’Éducation.

Les examens de classe 10 et 12 devaient commencer le 4 mai et se dérouler jusqu’à la mi-juin. Les examens seraient en «mode écrit hors ligne» et les centres d’examen seraient augmentés, a déclaré le CBSE (Central Board of Secondary Education) en février à un moment où les cas quotidiens de Covid en Inde étaient tombés à moins de 15 000 par jour.

Les responsables de la CBSE avaient précédemment déclaré à Indian Express qu’il envisageait de retarder les examens ou d’autres mesures en gardant à l’esprit la hausse des cas. Les résultats de la discussion du PM Modi avec le ministre de l’Union scellent maintenant l’accord à ce sujet.

De plus en plus de personnes expriment leurs inquiétudes concernant les examens CBSE pendant une pandémie qui fait rage et les centres deviennent des points chauds de Covid. Le chef du Congrès Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi, Delhi CM Arvind Kejriwal a déjà écrit au gouvernement central pour lui demander d’annuler les examens pour éviter que des milliers d’étudiants, de surveillants, la vie ne soient exposés à l’infection.

Pendant ce temps, le conseil d’administration du Maharashtra a reporté leur examen de classe 10 et de classe 12 après discussion avec les élèves, les parents, les enseignants et les représentants élus de diverses parties et écrira aux conseils nationaux comme le CBSE et l’ICSE pour retarder les examens.

L’année dernière, le CBSE a dû annuler les examens du jury pour certaines matières, et le résultat a été déclaré sur la base d’un régime spécial. Cette année, toute la session académique s’est déroulée en ligne.

L’Inde a enregistré un pic record de plus de 1,84 cas de lakh Covid le mardi 13 avril et enregistré plus de 1000 décès.

