Les excellents AirPods Max d’Apple sont actuellement à 80 $ de rabais chez Woot

Il n’y a aucun moyen de contourner cela : les AirPods Max ne sont pas bon marché. Pour l’argent, cependant, les écouteurs en peluche d’Apple offrent un ensemble de fonctionnalités louables, notamment une superbe suppression efficace du bruit, une qualité sonore exceptionnelle et des commandes à toute épreuve conçues pour rendre les plus petits ajustements beaucoup plus faciles à effectuer. Ils fonctionnent également avec la fonction audio spatiale d’Apple, qui permet de créer un effet surround et ajoute un autre niveau d’immersion lorsque vous regardez du contenu via Netflix, Disney Plus et d’autres plates-formes de streaming prises en charge.

Normalement 550 $, vous pouvez les acheter dans une multitude de couleurs chez Woot pour 470 $, l’un de leurs meilleurs prix à ce jour, pour les deux prochains mois ou jusqu’à épuisement des stocks. Ne vous attendez pas à grand-chose en termes de protection de l’étui de transport inclus. Lire notre avis.

Apple AirPods Max

Les AirPods Max d’Apple offrent une qualité de construction exemplaire, un son phénoménal et suivent le meilleur de la suppression du bruit.

Si vous avez un clavier de jeu qui devient un peu trop gourmand avec l’espace sur votre bureau, vous voudrez peut-être jeter un œil au Logitech G915 TKL. Ce clavier de jeu mince et discret est actuellement disponible sur Amazon et Best Buy pour 180 $, son prix le plus bas jamais enregistré. Le clavier abandonne le pavé numérique pour économiser de l’espace sur le bureau, mais il conserve toutes les fonctionnalités du G915 standard. Les touches de type chiclet peuvent être équipées de commutateurs linéaires, tactiles ou cliquables et, bien entendu, d’un rétroéclairage RVB. Le G915 TKL peut également être utilisé sans fil via Bluetooth, ou avec le dongle sans fil 2,4 GHz inclus, et peut durer jusqu’à 40 heures avec une seule charge à une luminosité maximale.

Logitech G915 Lightspeed TKL

Cette version réduite du G915 utilise une conception sans clé, abandonnant le pavé numérique tout en conservant la même silhouette discrète et la même connectivité sans fil. Le G915 TKL peut être équipé de commutateurs cliquables, linéaires ou tactiles et dispose d’un rétroéclairage RVB.

La meilleure manette Xbox que vous pouvez acheter se vend à son meilleur prix aujourd’hui sur Amazon et GameStop. Les deux détaillants vendent la version noire de la manette Xbox Elite Series 2 à 150 $, son meilleur prix à ce jour. Dans notre revue, nous avons loué la personnalisation robuste du contrôleur, qui comprend des manettes à tension réglable, des palettes pour le mappage personnalisé des boutons, et plus encore. Le contrôleur est également livré avec des verrous à gâchette plus courts et offre une connectivité USB-C et Bluetooth, sans parler d’une station de chargement et d’un étui. La durée de vie de la batterie est également solide, que vous jouiez sur un appareil Xbox One, Xbox Series X ou Windows 10 ; nous avons réussi à tirer environ 40 heures du contrôleur sur une seule charge.

Manette Xbox Elite série 2

La manette Xbox Elite Series 2 hautement personnalisable offre une manette à tension réglable et la prise en charge de la connectivité USB-C et Bluetooth.

Sur le front de la télévision, l’OLED A80J de 65 pouces de Sony se vend désormais à un niveau record. Normalement 2 298 $, c’est 500 $ moins cher chez Amazon aujourd’hui, ce qui ramène le prix de vente final à 1 798 $. D’autres configurations se vendent également à leurs prix les plus bas à ce jour, le modèle 55 pouces et le panneau plus grand de 77 pouces coûtant respectivement 1 698 $ et 2 998 $. Dans sa critique, le site de critiques RTINGS l’a qualifié d'”excellent téléviseur polyvalent”, louant ses performances, sa qualité d’image, son temps de réponse quasi-instantané et son faible décalage d’entrée. Bien que le téléviseur ne prenne pas encore en charge un taux de rafraîchissement variable (VRR) – Sony dit qu’il arrivera via une future mise à jour logicielle – il est livré avec deux ports HDMI 2.1 et peut prendre en charge une résolution jusqu’à 4K à 120 Hz, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs cherchant à profiter des consoles de nouvelle génération, même ce n’est pas le meilleur téléviseur de jeu pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Inscrivez-vous à la newsletter Verge Deals



Abonnez-vous pour obtenir les meilleures offres technologiques approuvées par Verge de la semaine.