Les excellents écouteurs ANC de OnePlus sont en vente pour la première fois – agissez maintenant

OnePlus a présenté sa première paire d’écouteurs sans fil il y a plus d’un an, et bien que ses efforts initiaux aient été décidément ternes, il a changé les choses peu de temps après. Les OnePlus Buds Pro se démarquent particulièrement car ils sont comparables aux Galaxy Buds Pro en termes de qualité sonore, mais à 150 $, ils sont plus abordables.

Et pour le moment, vous pouvez mettre la main sur les Buds Pro pour seulement 120 $, les écouteurs bénéficiant de leur première remise. C’est 30 $ de moins que ce qu’ils ont lancé il y a trois mois, et une excellente valeur globale si l’on considère la qualité proposée ici.

Les OnePlus Buds Pro émulent bien la conception des AirPods Pro, avec une courte tige qui abrite les commandes de réglage du volume et de la lecture de musique. Les têtes se nichent facilement dans votre oreille, et parce qu’elles sont si légères, vous ne ressentez aucune fatigue même après les avoir utilisées pendant cinq heures ou plus.

Ces écouteurs ont également une excellente suppression active du bruit et sont capables d’atténuer le bruit ambiant dans votre environnement. Vous pouvez également régler le niveau de ce mode, et honnêtement, cela fonctionne aussi bien que les meilleurs écouteurs sans fil de Sony et Samsung. Les appels sont clairs grâce aux algorithmes de réduction du vent et du bruit qui utilisent l’IA, et dans ce domaine, vous ne trouverez aucun problème.

Il y a aussi beaucoup à aimer en ce qui concerne la qualité sonore. Ces écouteurs ont un son très grave, donc si vous écoutez des genres qui se concentrent sur le bas de gamme, vous adorerez le profil sonore ici. Il existe également un test auditif personnalisé qui ajuste le son en fonction de ce que vos oreilles sont capables d’entendre, et j’ai trouvé que c’était un ajout très utile.

Économisez 20% sur les OnePlus Buds Pro

Et puis il y a une charge rapide quand vous en avez besoin. Comme ses téléphones, les Buds Pro sont livrés avec Warp Charge qui offre jusqu’à 10 heures de lecture de musique pour le boîtier avec une charge de 10 minutes. Il existe également une charge sans fil Qi et les écouteurs durent cinq heures avec une charge complète. Les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.2, diffusent en utilisant le codec haute résolution LHDC et ont même une résistance à l’eau IP55, ce qui en fait une excellente option globale.

Ces écouteurs cochent toutes les bonnes cases, et même à 150 $, ils offrent un bon rapport qualité-prix. Avec la remise à 120 $, il s’agit d’une recommandation facile, et vous devriez mettre la main sur le Buds Pro si vous recherchez des écouteurs haut de gamme qui vous offrent le meilleur rapport qualité-prix. Intéressé par plus d’offres audio? Jetez un œil aux meilleures offres de casques Black Friday pour tout ce qui est en vente en ce moment.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.