Les excellents écouteurs WH-1000XM3 ANC de Sony sont à seulement 150 $

Tant que vous êtes prêt à obtenir une paire remise à neuf

L’excellent casque antibruit WH-1000XM3 de Sony a réussi à détrôner Bose en tant que référence en matière de casques ANC. À sa sortie, cela coûtait 350 $, mais vous pouvez en obtenir un pour seulement 150 $, tant que vous pouvez acheter une unité remise à neuf.

En plus de la suppression active du bruit, les écouteurs sont dotés de commandes tactiles, d’un port USB-C pour le chargement, de Google Assistant et d’Alexa. Dans notre test, nous avons particulièrement apprécié la qualité de construction et de son du WH-1000XM3, la durée de vie de la batterie et une excellente isolation phonique. Nous avons été déçus par leur prix élevé, mais cette réduction de 120 $ permet d’atténuer cet inconvénient.

Malheureusement, le modèle argenté est épuisé, seul le modèle noir est donc disponible. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil remis à neuf certifié, bien qu’il soit certifié pour fonctionner comme un neuf et qu’il présente des signes d’usure minimes, voire inexistants.

