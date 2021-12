Les exclusivités de Nintendo sont-elles suffisantes pour gagner une guerre portable de nouvelle génération ?

Image : Nintendo

Lorsqu’il s’agit du monde de la technologie du divertissement, tout le monde aime aller de l’avant. Tout est « la prochaine grande chose », jusqu’à environ un an plus tard, c’est-à-dire lorsqu’il est évident que la technologie n’est pas encore prête. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont de bons exemples ; ce sont toutes deux des technologies passionnantes avec d’excellents jeux et une poignée de réussites majeures, mais la majorité des joueurs du monde entier jouent toujours sur des écrans plats avec des contrôleurs (ou sur des écrans tactiles avec leurs smartphones / tablettes). Il y a eu des innovations et des changements fantastiques sur le marché au cours des cinq dernières années environ, mais, en réalité, la scène grand public continue de suivre bon nombre des mêmes conventions.

Cela est également évident dans le discours autour de Nintendo et de la Switch. Chaque fois qu’un nouvel appareil hybride / portable arrive, les gens se demandent s’il s’agit d’un perturbateur pour le secteur du marché des jeux dirigé par Switch. Pourtant, à ce jour, aucun d’entre eux ne l’a été, et aucun ne le sera probablement dans l’année ou les deux prochaines au moins – pour plusieurs raisons.

Ces appareils sont souvent à petite échelle et ne ciblent pas le marché grand public, et sont franchement conçus pour des publics de niche qui apprécient simplement la comparaison Switch. Ce PC portable à 1 200 $ est un bon exemple d’appareil qui offre un aperçu fascinant d’un commutateur hypothétique, indépendant des aspects pratiques ennuyeux du marché de masse, tels qu’un prix raisonnable ou une autonomie de batterie décente. Steam Deck de Valve, qui tente d’offrir une gamme de prix raisonnable avec l’attrait de jouer à d’énormes bibliothèques Steam en déplacement.

Cependant, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les comparaisons Deck / Switch sont erronées. L’une est l’intention de Valve avec l’appareil – même les plus fervents défenseurs du Deck peuvent voir qu’il ne vise pas un impact grand public, du moins pas sous cette forme précoce. Non seulement les achats ont été limités à la propre plate-forme de Valve, mais les défis de fabrication et de logistique signifient que même les livraisons de précommande existantes ont été repoussées jusqu’en 2022.

Ce ne sont pas des critiques, pour être clair, mais une évaluation de ce que Valve essaie de réaliser avec Steam Deck. C’est planter le décor et tester les eaux, voir comment fonctionne la production de matériel de jeu portable et garder Steam au premier plan de la conversation tandis que de riches entreprises comme Epic tentent de réduire l’incroyable monopole numérique de Steam. Pour Valve et ses supporters les plus enthousiastes, le Steam Deck est fascinant et, oui, passionnant.

Image : Vanne

En tant que proposition, cependant, ce n’est pas un challenger immédiat de Nintendo ou de l’approche Switch. D’une part, Valve a précisé que le Deck n’aura aucune exclusivité d’aucune sorte, déclarant « c’est un PC et il devrait simplement jouer à des jeux comme un PC ». Ce n’est pas du tout surprenant, mais un autre rappel de ce que cet appareil essaie de réaliser. Ce n’est pas une plate-forme, Steam est la plate-forme – le Deck n’est que du matériel produit par Valve qui montre à quel point la technologie des PC portables a progressé. Steam est une vitrine extrêmement populaire, toujours la principale puissance des jeux PC et Mac et, comme la société l’a clairement indiqué, le Deck ne change pas cette orientation; en tout cas, cela est conçu pour rappeler aux gens qu’ils sont probablement assis sur une énorme bibliothèque Steam renforcée par Humble Bundle qu’ils pourraient jouer en déplacement avec ce kit.

Les franchises propriétaires de Nintendo sont souvent présentées comme le facteur de différenciation clé, mais le pouvoir de la franchise à lui seul ne suffit pas… Switch touche d’autres domaines clés qui sont tout aussi importants que les jeux

Le manque d’exclusivités est clairement une grande différence par rapport à la bataille généralement menée par Nintendo, Microsoft et Sony. La technologie de Switch (et tout le matériel Nintendo depuis le GameCube) signifie que ses exclusivités ne sont pas des vitrines technologiques, mais leur attrait est motivé par leurs autres qualités, le fait qu’elles sont souvent uniques sur le marché et exploitent des IP emblématiques. Nintendo a continué à conserver ses entrées premium dans des franchises comme Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Mario Kart, Metroid et Pokémon uniquement sur son matériel. Il existe des retombées et des jeux alternatifs dans certains cas sur mobile, mais les versions « principales » de grands noms restent des exclusivités sur console. Ces jeux sont importants pour générer le buzz initial – comme La Légende de Zelda : Breath of the Wild fait au lancement – puis pour maintenir l’élan au fur et à mesure que la génération progresse.

Bien sûr, Nintendo fait l’objet d’un examen minutieux dans un sens plus large à mesure que des concepts et des produits « hybrides » similaires émergent, que ce soit dans des appareils à part entière ou des poignées / contrôleurs pour téléphones. Il existe des atouts clés au-delà des exclusivités dans l’offre Switch qui, lorsqu’ils sont combinés, ont contribué à sa position de leader sur le marché malgré l’apparition sporadique de « rivaux » et l’ouverture continue des jeux iOS et Android pour prendre en charge les contrôleurs et le jeu TV.

Les franchises propriétaires de Nintendo sont souvent présentées comme le facteur de différenciation clé, mais la puissance de la franchise à elle seule ne suffit pas, comme le démontrent des systèmes sous-vendus comme Wii U et même GameCube. Le Switch touche d’autres domaines clés qui sont tout aussi importants que les jeux – l’abordabilité et la facilité d’utilisation étant la clé. Un nombre important de joueurs, de toutes natures, recherchent des systèmes de jeux à un prix raisonnable et immédiatement intuitifs. Le jeu sur PC est peut-être le summum en termes d’expérience graphique, mais ce n’est ni simple ni abordable. Les consoles sont généralement les deux, et dans le cas du Switch, elles offrent une configuration hybride idéale pour la télévision ou le jeu portable, ont des jeux faciles d’accès et offrent techniquement des options multijoueurs et une flexibilité de contrôleur prête à l’emploi. Il a un certain nombre d’astuces différentes dans sa manche, mais toutes enveloppées dans une configuration immédiatement compréhensible et intuitive.

Image : Nintendo

La disponibilité et les prix abordables jouent également sur un autre marché clé : les ménages et les familles. Il y a une raison pour laquelle les publicités actuelles de Nintendo tournent autour de familles souriantes dans les salons, ou peut-être de jeunes photogéniques ambitieux jouant à Switch tout en rentrant chez eux pour les vacances. Il ne s’agit pas seulement de marketing en chiffres, mais reflète le fait que les données de Nintendo identifient probablement ces consommateurs comme extrêmement précieux pour ce que propose la Switch. C’est aussi un système avec de nombreux jeux familiaux, voire des jeux plus stimulants qui sont néanmoins colorés et « sûrs ». Le point de vue de Nintendo sur un jeu de tir, après tout, est Splatoon 2.

Nintendo est maintenant, sans doute, dans une position plus difficile pour son prochain système en termes de « bien faire les choses ».

Et, à l’heure actuelle, ce sont des domaines où les « rivaux » qui se font parler puis oubliés sont loin du rythme. Ils ne sont pas disponibles sur le marché de masse et n’ont pas cette combinaison vitale de conception intelligente, d’accessibilité, d’abordabilité et de jeux exclusifs.

Il est important de se rappeler, cependant, que Nintendo ne peut pas se permettre d’être trop confiant ou de glisser dans le modèle boom-bust que tous les «trois grands» ont connu de génération en génération. Nintendo est maintenant, sans doute, dans une position plus difficile pour son prochain système en termes de « bien faire les choses ». Contrairement aux générations précédentes, Nintendo ne peut pas soutenir une console de salon sous-performante avec les ventes d’un portable populaire. Le modèle à un système est extrêmement lucratif et rentable lorsqu’il fonctionne, comme le Switch, mais si une seule plate-forme échoue, c’est un scénario difficile.

Image : Qualcomm

Et bien que la concurrence de Nintendo dans l’espace hybride ne soit pas vraiment une menace pour le moment, les signes sont là que certains envisagent peut-être de faire une percée, même si c’est dans quelques années. Non seulement Valve teste l’eau, mais le principal fabricant de puces mobiles Qualcomm produit un dispositif de développement/concept, sans aucun doute conçu pour montrer ses performances portables en tant que vitrine aux grandes entreprises et aux détenteurs de plates-formes ; similaire à la façon dont les appareils Shield de NVIDIA ont probablement attiré l’attention de Nintendo pour le choix de Switch du GPU Tegra X1. Ajoutez à cela les rumeurs sans fin selon lesquelles des entreprises comme Apple et Microsoft seraient censées explorer ces domaines. Une grande partie de ce bruit tourne également autour de la technologie cloud, l’idée étant qu’un accès accru à la 4G et à la 5G dans les années à venir ouvrira la technologie de streaming à potentiellement des milliards de joueurs.

À l’heure actuelle, le Switch est le seul produit majeur remplissant son domaine particulier de marché, ce qui explique pourquoi il déplace toujours plus de 20 millions d’unités par an. Pourtant, le prochain mouvement de Nintendo sera essentiel non seulement pour maintenir l’élan généré par Switch, mais aussi pour lire les tendances et repousser les futurs rivaux. Ainsi, lorsque vous voyez les gros titres sur les appareils hybrides perturbateurs pour « défier » le Switch, regardez au-delà de l’hyperbole dans quelques années – c’est là que se trouvent les plus grands défis de Nintendo.

Ne pariez pas contre l’entreprise toujours en tête, cependant ; comme l’histoire le prouve, Nintendo est plein de surprises et rien si ce n’est résilient.