Les excursions du 29e virage 4 de Hamilton étaient autorisées

Le virage 4 s’est avéré être la clé du résultat du GP de Bahreïn de dimanche avec les 29 voyages de Lewis Hamilton au-dessus de la ligne autorisés alors que celui crucial de Max Verstappen ne l’était pas.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a expliqué pourquoi.

Bien que les commissaires sportifs aient surveillé le virage 4 lors des trois séances d’essais et des qualifications, les pilotes perdant leur temps au tour s’ils dépassaient les limites, c’était un cas de non-blocage lors de la course de 56 tours de dimanche. Eh bien, presque pas de prise.

En tant que tel, Hamilton a largement couru 29 fois pendant la course, ce qui a incité Red Bull à informer Verstappen qu’il pouvait aussi le faire.

Peu de temps après, Mercedes a informé Hamilton qu’ils «recevaient des avertissements sur les limites de piste au virage 4, alors ranger cela».

Cela amène Hamilton et Verstappen à se demander pourquoi la règle a été modifiée à mi-course.

Masi a nié que c’était le cas.

«Rien n’a changé du tout», a-t-il dit. «Nous avions deux personnes qui regardaient dans cette zone à chaque voiture, à chaque tour et à peu près chaque barre de voiture faisait la bonne chose dans ce que nous attendions dans une séquence générale.

«Il y avait la voiture occasionnelle qui avait un petit moment et qui sortait là-bas ou quoi que ce soit, mais ce n’était pas une chose constante.

Le virage 4 s’est avéré être un point décisif dans la course quand, après avoir rattrapé Hamilton sur ses pneus plus frais, Verstappen a attaqué le pilote Mercedes pour prendre la tête.

Cependant, au moment où il a dépassé Hamilton, il dépassait les limites de la piste au virage 4.

Les commissaires ont immédiatement informé Red Bull que Verstappen devait rendre le poste, ce qu’il a fait.

Il n’a pas pu lancer une autre attaque et Hamilton a remporté la victoire de Bahreïn par 0,7 seconde devant le Néerlandais.

Masi a expliqué que Verstappen n’avait pas été invité à rendre la position parce qu’il avait dépassé les limites, mais plutôt parce qu’il avait gagné un avantage en dehors de la piste.

«Ce qui a été mentionné et discuté avec les pilotes lors de la réunion des pilotes, c’est que si un dépassement a lieu avec une voiture hors piste, et obtient un avantage durable, je passerai à la radio et suggérerai à l’équipe de quitter immédiatement cette position , » il a continué. «Et cela a été très clair.»

«Red Bull a reçu une instruction immédiatement par moi-même. J’ai suggéré qu’ils renoncent à ce poste tel qu’énoncé dans les règlements sportifs, ce qu’ils ont fait.

«Ce n’était pas pour avoir dépassé les limites de la piste. C’était pour gagner un avantage durable en dépassant une autre voiture hors de la piste.

