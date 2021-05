Les excuses de Bob Baffert rendent le test de dépistage de drogue raté de Medina Spirit encore plus suspect

Le monde des courses de chevaux a été stupéfait ce week-end alors que l’entraîneur légendaire Bob Baffert a été suspendu par Churchill Downs après que Medina Spirit, la gagnante du Kentucky Derby, ait échoué à un test de dépistage de drogue après la course. Baffert, qui a remporté sa septième victoire au derby plus tôt ce mois-ci, est maintenant critiqué à la suite du rapport du New York Times sur l’échec du test du poulain. Les chevaux entraînés par Baffert auraient échoué à cinq tests l’année dernière.

En réponse, Baffert est au milieu d’un blitz médiatique de contrôle des dégâts, qui est devenu plus hilarant que quiconque ne l’aurait cru possible. Cela a commencé par un refrain qui est devenu trop courant ces derniers mois: blâmer les réactions négatives sur les chevaux potentiellement drogués pour gagner un avantage concurrentiel sur «annuler la culture».

Bob Baffert a blâmé “annuler la culture” après que son cheval, Medina Spirit, qui a remporté le Kentucky Derby, a échoué à son test de dépistage de drogue après la course. “Nous vivons dans un monde différent maintenant. Cette Amérique est différente.” pic.twitter.com/bsQeiV7oXi – Mediaite (@Mediaite) 10 mai 2021

Ce remarquable auto-propre positionne ostensiblement Baffert et dit: “droguer les chevaux, c’est bien, vous êtes tout simplement trop sensibles à ce sujet.” Autrement dit, à moins qu’il n’ait une définition différente de «annuler la culture» comme tout le monde. Baffert entraîne des chevaux depuis 1979, en grande partie sans problème, il n’a été appelé que récemment sur la possibilité qu’il injecte à ses chevaux des stéroïdes illicites pour créer des gagnants. Au cours de ses quatre décennies de carrière, 30 chevaux au total ont enregistré des tests de dépistage positifs sur la montre de Baffert, dont quatre l’année dernière.

Un incident de 2018 à Santa Anita a été qualifié de «contamination des aliments» après que le vainqueur de la Triple Crown Justify ait été testé positif pour des niveaux accrus de scopolamine, un médicament contre le mal des transports. Puis en 2020, le cas de deux chevaux qui ont renvoyé des tests positifs pour la lidocaïne dans l’Arkansas, tous deux entraînés par Baffert, ont été rejetés de la même manière. Cette fois-ci, on a cru que le médicament avait été accidentellement transféré d’un entraîneur assistant utilisant le médicament lui-même.

Le test positif de Medina Spirit apporte un nouvel éclairage sur ces problèmes passés, et le formateur n’est pas content. La suspension de Churchill Downs de Baffert est en attente d’une enquête approfondie, mais plutôt que de laisser le processus se dérouler, Baffert est à l’attaque. Cette fois, le blâme sur «annuler la culture» et la miction stable et incontrôlée rampante.

Baffert dit qu’un problème de test a été créé par un marié urinant dans la stalle après que le marié ait pris des médicaments contre la toux. Le cheval a mangé une partie du foin. – rickbozich (@rickbozich) 10 mai 2021

Le temps nous dira si manger du foin pipi est en effet une raison plausible pour laquelle les chevaux renverraient des tests positifs, mais Baffert veut vraiment que vous le pensiez. En fait, il a même utilisé exactement la même excuse auparavant.

Baffert a déjà fait valoir cela. En juillet 2020, son cheval Merneith a été testé positif au dextorphane après une deuxième place à Del Mar. Baffert a interjeté appel du test positif en affirmant qu’un employé prenait des médicaments contre la toux qui ont accidentellement contaminé le cheval. https://t.co/POapre0zHL – Dalton Godbey (@DaltonTVNews) 10 mai 2021

Personnellement, si j’étais propriétaire d’un cheval de course milliardaire, je ne serais pas ravi à l’idée que l’entraîneur que j’ai embauché faisait manger du foin à mes chevaux, mais je m’éloigne du sujet.

La gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, a été testée positive pour des niveaux élevés de bétaméthasone, un traitement stéroïdien courant pour l’arthrite chez les chevaux. Cependant, Baffert affirme que le cheval n’a jamais été traité avec le médicament – ce qui soulève des questions sur la façon dont il est entré dans son système. Une enquête indépendante est en cours, mais Baffert veut que vous sachiez que malgré des problèmes dans les courses de chevaux, le problème n’est pas lui. «Il y a des problèmes en course. Mais ce n’est pas Bob Baffert », a déclaré Baffert.

Cependant, il semble y avoir un problème. Le récent test positif de Medina Spirit intervient moins d’un an après que Baffert lui-même a promis de mettre en place des procédures plus strictes pour éviter que des tests positifs ne surviennent sous sa direction.

«Je suis très conscient des nombreux incidents de cette année concernant mes chevaux et de l’impact que cela a eu sur ma famille, les courses de chevaux et moi», a déclaré M. Baffert dans un communiqué. «Je veux avoir une influence positive sur le sport des courses de chevaux. Les chevaux ont été ma vie et je leur dois tout et tout ce sport dans lequel j’ai eu la chance de m’impliquer.

Le résultat de tests plus larges peut ne pas être disponible pendant plusieurs semaines, ce qui désarçonne tout le processus de la triple couronne. Baffert promet de courir deux chevaux au Preakness, indépendamment de ce que Churchill Downs prévoit de faire, et n’a aucune intention d’empêcher Medina Spirit de courir, ni ce week-end, ni au Belmont dans quatre semaines.

La récente enquête pourrait priver Medina Spirit de la victoire du Kentucky Derby en 2021, ce qui en ferait le troisième cheval de l’histoire de la course à gagner et à être déchu du titre. Si cela devait se produire, Mandaloun serait nommé champion en deuxième place.