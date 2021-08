Les excuses de Fer Niño pour l’entrée qui a fracturé le tibia du rival

05/08/21 à 19:21 CEST

Du match amical qui a opposé Villarreal et Leicester au King Power Stadium mercredi, restera le blessure de Fofana évitable. Fer Niño a fait un tacle agressif au joueur qui s’est terminé avec le footballeur sur une civière. Une faute qui acquiert de la gravité considérant qu’il s’agissait d’un match amical. Les Français sous s’est fracturé le tibia et va donc manquer une grande partie de la saison du club anglais.

Maintenant, le joueur de Villarreal s’est excusé via les réseaux sociaux du club : « J’écris pour m’excuser publiquement, après l’avoir fait en privé avec lui, à Wesley Fofana pour ce qui s’est passé hier soir au King Power Stadium de Leicester. A aucun moment je n’ai eu l’intention de lui faire du mal, comme c’est malheureusement arrivé. J’espère sincèrement qu’il récupère rapidement et qu’il pourra retourner sur le terrain dès que possible pour continuer à montrer qu’il est un footballeur du plus haut niveau”, a écrit.

Déclaration officielle de Fer Niño, joueur de Villarreal. pic.twitter.com/PJM100SUkn – Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 août 2021

Fofana s’est déjà adressé aux abonnés via les réseaux sociaux après avoir confirmé le rapport médical du footballeur : “Bonjour les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. Aujourd’hui est une mauvaise journée mais je suis dans un club formidable avec une équipe médicale formidable”il expliqua.