Les excuses de “Good Morning America” ​​de Morgan Wallen rejetées par le président de la NAACP à Nashville

Les récentes excuses de Morgan Wallen pour avoir utilisé une insulte raciste n’ont pas satisfait la présidente de la section de Nashville de la NAACP, Sheryl Guinn. Wallen est apparu sur Good Morning America pour une interview vendredi, où il s’est excusé pour la vidéo divulguée en février. Guinn a déclaré à TMZ qu’elle ne prenait pas au sérieux les excuses de Wallen.

Après avoir regardé les excuses de Wallen, Guinn a déclaré qu’elle pensait qu’il regrettait d’avoir été surpris en train d’utiliser une insulte raciste plus qu’il ne regrettait l’acte lui-même. Elle a également émis l’hypothèse qu’il n’avait jamais pensé à la vraie signification du mot et qu’il l’avait utilisé avec insensibilité. Elle a été rebutée par l’explication de Wallen selon laquelle le mot était “enjoué” dans ce contexte, et a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de privilège blanc l’aveuglant sur la douleur qu’il causait aux autres. Elle a dit que pour sa part, Wallen n’a pas été racheté de manière satisfaisante.

Wallen a été filmé en février en parlant d’un ami blanc comme d’un “p-cul n-” alors qu’ils quittaient sa maison. Le chanteur country a été critiqué pour la langue à l’époque, et ses excuses sur GMA cette semaine n’ont pas beaucoup aidé. Il a déclaré à l’interview de Michael Strahan qu’il ne voulait blesser personne et que ses paroles venaient d’un lieu d’ignorance, pas de méchanceté.

“J’étais avec certains de mes amis, et nous avons juste… nous disons des trucs idiots ensemble”, a-t-il déclaré. “Et c’était – dans notre esprit, c’est ludique … cela semble ignorant, mais c’est – c’est vraiment de là que ça vient … et c’est faux.”

Wallen a déclaré qu’il “ne le pensait pas du tout, d’une manière péjorative du tout”, et a poursuivi: “C’est l’un de mes meilleurs amis – il l’était, nous étions tous clairement ivres – je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui parce qu’il était ivre et qu’il partait.

Lorsque Strahan a demandé ce qui avait poussé Wallen à penser qu’il pouvait utiliser ce mot, Wallen a répondu qu’il n’était “pas sûr”. “Je pense que j’étais simplement ignorant à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que je me suis assis et que je me suis dit : ‘Hé, est-ce bien ou est-ce mal ?'”

Wallen a également révélé comment le scandale s’était déroulé pour lui en temps réel. il a déclaré: “Mon manager m’a appelé probablement deux heures avant la sortie de la vidéo. Il m’a dit:” Êtes-vous assis? Et personne ne m’a jamais appelé pour me dire ça avant… Je suis allé voir un de mes amis [who] a une maison au milieu de nulle part… Je suis juste assis dans cette maison, essayant de comprendre ce que je suis censé faire.”

Guinn a déclaré que Wallen devrait prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme dans sa communauté, y compris dans l’industrie de la musique country. Elle a dit qu’il devrait utiliser son influence pour combler ce fossé là où il le peut. Elle lui a également suggéré de poursuivre les initiatives de vaccination contre le COVID-19 et l’égalité des droits de vote à Nashville, où les communautés noires marginalisées sont disproportionnellement mal desservies.