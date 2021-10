Les excuses de la National School Boards Association «trop peu, trop tard»: le président de Parents Defending Education

Les excuses présentées par la National School Boards Association pour une lettre envoyée à l’administration Biden comparant certains parents à des terroristes nationaux étaient « trop ​​peu, trop tard », a déclaré samedi à « Fox News Live » Parents Defending Education Nicki Neily.

Neily a déclaré que la NSBA « n’aurait jamais dû envoyer » sa lettre, qui demandait une aide fédérale à l’opposition qu’elle considérait « équivalente à une forme de terrorisme domestique et de crimes haineux ».

Peu de temps après que la lettre de la NSBA soit parvenue à la Maison Blanche, le procureur général Merrick Garland a publié un mémorandum ordonnant au FBI de prendre l’initiative de répondre aux menaces contre les responsables de l’école.

« Cela soulève une énorme quantité de questions sur les types de coordination qui se déroulaient dans les coulisses, qui a demandé cette lettre et comment le ministère de la Justice a pu renverser la situation si rapidement », a déclaré Neily.

Les excuses ont été adressées aux membres de la NSBA et Neily a demandé si l’association présenterait des excuses aux parents qui ont été vilipendés.

« Et les parents ? » elle a demandé. « Qu’en est-il des millions de parents qui ont été qualifiés de terroristes nationaux par cette organisation ? Nous exigeons également des excuses. »

Le point à retenir de la situation, a déclaré Neily, est que la NSBA a choisi le mauvais combat avec les parents mécontents des programmes enseignés à leurs enfants.

« Je pense que cela montre qu’une association commerciale de 19 millions de dollars avec des liens directs avec la Maison Blanche n’est pas à la hauteur d’un groupe de mamans folles », a-t-elle déclaré. « Il y a de la force dans le nombre. »

Malgré les mesures prises à la fois par Garland et la NSBA, Neily pense que les parents au niveau local peuvent apporter un réel changement.

« Il y a une opposition à ces idées et à la façon dont ces choses nous sont enfoncées dans la gorge. Cela traverse les lignes de parti, cela traverse les lignes raciales, les lignes ethniques, et il y a donc une véritable vague d’opposition à ce qui se passe, et je suis vraiment optimiste que si les gens continuent à pousser, nous pouvons apporter un changement significatif », a déclaré Neily.

« Et donc, je suis très encouragé par ce qui se passe, et je pense que cette vague va continuer. »

