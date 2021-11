Les excuses de l’Espagne à Manel, le représentant de l’Eurovision humilié après avoir libéré un « coq »

Nouvelles connexes

Se tromper dans un pays comme le nôtre, où personne n’a le droit de se tromper sans en payer le prix fort sous forme de dérision publique, c’est un peu comme le pire des cauchemars. C’est du moins ce que Manel Navarro, le jeune représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2017, a narré à la première personne qui a eu le malheur d’entrer dans l’histoire pour le coq qui s’est échappé en finale du concours.

Do it for your amant était la chanson sur laquelle le gamin, qui préparait sa performance à Kiev depuis six mois, a été déçu. Cependant, les nerfs lui ont joué un tour à 21 ans et son dernier post au festival a fait le reste à l’ère des réseaux sociaux, le sujet tendance et les ennemis. Le pays tout entier, sans être très conscient que c’était une personne qui était la cible du ridicule, s’est efforcé de créer des centaines de blagues et de mèmes à leurs dépens.

Maintenant, quatre ans après ce cauchemar, Navarro est venu au premier plan pour raconter comment se sont déroulés les mois qui ont suivi sa performance à l’Eurovision, lorsqu’il est retourné en Espagne et a été confronté à une vague de haine sous forme d’insultes et d’agressions par la rue. Il l’a signalé sur Freeda, le portail multiplateforme qui diffuse du contenu féministe pour les millennials et rend visible des personnes qui ont dû faire face à des situations très différentes.

« Ils m’ont jeté de la glace »

Manel Navarro a avoué qu’il avait reçu des menaces de mort, qu’il s’était fait cracher dans la rue et qu’ils lui avaient jeté de la glace lorsqu’ils l’avaient reconnu alors qu’il sortait faire la fête. « La première fois que vous recevez une haine aussi extrême, cela vous frappe et vous commencez à croire tout ce que vous lisez. Et il arrive un moment où tu dis : « Putain, suis-je vraiment comme ça ? »», affirme-t-il. Lui, qui est entré dans un berengen encore plus grand lorsqu’il a répondu d’un coup de manches aux moqueries du public, semble désormais beaucoup plus mature après avoir géré la situation désagréable :

💗 Merci aux filles Freeda pour cette belle conférence et d’avoir pu raconter une partie de mon histoire 💗

Vidéo complète : https://t.co/E1Dmzy0fDl pic.twitter.com/W85tFfznRH – Manel Navarro (@ManelNMusic) 7 novembre 2021

Parmi les nombreuses réactions que la confession de Manel Navarro a suscitées, de nombreux messages d’encouragement ont été lus, mais aussi de nombreux autres chantant le mea culpa. Et c’est cela, qui le plus et qui le moins, a participé à cette brimade nationale à laquelle nous sommes si propices. Sans aller plus loin, dans EL ESPAÑOL, nous n’avons pas coupé un cheveu sur le titre de la performance « minable » « coq inclus » qui nous a laissés à la dernière place. Maintenant, bien sûr, nous nous sentons aussi mal à ce sujet :

👏🏻 on t’aime, comme au premier jour, mais un peu plus – Victor Escudero (@victorESC_udero) 8 novembre 2021

Chérie, en tant qu’Eurofan que je suis, pour te dire que tu as été l’un des rares à avoir tout donné et que j’étais plus excité. Ce qui s’est passé arrive au meilleur, mais ils lui ont donné le battage médiatique pour le coup précédent. Vous êtes un paradis, votre musique est belle, pleine de sensibilité et l’Eurovision vous en doit une. – Laura Verdejo (@LauraVerdejo) 8 novembre 2021

Vous êtes un grand et le temps vous a donné raison. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UTuVyifNp1 – LaRainDeLaRulo (@RainRulo) 8 novembre 2021

Je pense que les gens ne sont pas conscients des dégâts et du coup de foudre psychologique auxquels ils soumettent les gens avec certains commentaires pour se moquer.

Sans aucun doute tu as dû endurer beaucoup de choses et tu ne le méritais pas, mais pense qu’aujourd’hui tu es plus fort grâce à ça et que tout s’est passé ♥️ – lauu 🌸 (@SoniaSCantabria) 8 novembre 2021

Huîtres Je n’y avais jamais pensé, mais j’étais probablement l’une d’entre elles.

Aujourd’hui, je suis désolé. A cette époque, je ne savais même pas que cela pouvait affecter quelqu’un d’une telle manière – Joven30Madrid (@ agustin75521647) 8 novembre 2021

Quel beau Manel… Pa’lante, bravo. – Iván OvR (@ivan_rold) 8 novembre 2021

Personne ne mérite la haine que tu as emportée. Bonne chance dans tout ce que tu proposes, Manel 🙂 – Adelfuns (@ItsAdelfuns) 8 novembre 2021

Navarro poursuit en expliquant dans son interview qu’il n’a pas reçu de soutien psychologique, mais il est conscient que « cela aurait été parfait pour moi », et conseille aux gens que « si quelqu’un reçoit de la haine, mon premier conseil est de ne jamais répondre à mauvais commentaires et appuyez-vous sur votre peuple. Et, surtout, demander de l’aide, car si il y a cinq ans j’avais dit oui, le processus aurait sûrement été plus rapide « .

