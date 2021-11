Les excuses du tribunal de Meghan Markle « défendues » – « Elle vient de faire une erreur » | Royale | Nouvelles

Se référant aux excuses que Meghan a présentées mercredi après avoir prétendument induit les tribunaux en erreur sur sa collaboration avec les auteurs de Trouver la liberté des droits des femmes, le Dr Shola Mos-Shogbamimu a déclaré que la duchesse avait raison de s’excuser. Le Dr Mos-Shogbamimu a ajouté que cela ne faisait « aucune différence » dans la revendication de confidentialité qu’elle avait gagnée. Écrivant dans The Independent, elle a déclaré: « La question dans le dernier faux scandale à propos de Meghan n’est pas de savoir si elle perd sa crédibilité pour ne pas avoir informé la Haute Cour que son ancien secrétaire aux communications, Jason Knauf, a fourni des informations pour la biographie non autorisée, Finding Freedom, à auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, avec ses connaissances.

« Non, la seule question est de savoir si cela aurait eu un impact sur l’issue de la plainte pour atteinte à la vie privée qu’elle a remportée contre Associated Newspapers Limited, éditeur du Mail on Sunday.

« Le fait est que cela ne devrait faire aucune différence. »

Le Dr Mos-Shogbamimu a ajouté: « La réclamation réussie de Meghan contre Associated Newspapers Ltd n’était pas fondée sur la collaboration, le cas échéant, avec les auteurs de Finding Freedom, mais si Associated Newspapers Ltd avait ou non violé son droit à la vie privée en publiant des parties de sa lettre à son père.

« La décision de la Cour selon laquelle la publication de sa lettre privée était « excessive » et « illégale » est la pièce maîtresse de sa victoire.

« Donc, cette divulgation sur Finding Freedom n’est pas critique, je pense. »

La nouvelle intervient après que Associated Newspapers a fait appel contre une décision de la Haute Cour du Royaume-Uni qui a déclaré qu’elle avait violé la vie privée de Meghan en publiant une lettre qu’elle avait écrite à son père.

Le groupe de journaux, qui publie le Mail Online, le Daily Mail et le Mail of Sunday, a fait valoir que la duchesse de Sussex avait écrit la lettre en pensant qu’elle se retrouverait dans le domaine public.

Les éditeurs s’appuient sur le témoignage de l’ancien conseiller en communication de Meghan, Jason Knauf, pour les aider dans leur appel.

Elle a déclaré: « J’accepte que M. Knauf ait fourni des informations aux auteurs du livre et qu’il l’ait fait à ma connaissance, pour une réunion qu’il avait planifiée avec les auteurs en sa qualité de secrétaire à la communication.

« L’étendue des informations qu’il a partagées m’est inconnue.

« Quand j’ai approuvé le passage.

« Je n’ai pas eu l’avantage de voir ces courriels et je m’excuse auprès du tribunal pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l’époque.

« Je n’avais absolument aucune envie ou intention d’induire en erreur l’accusé ou le tribunal. »