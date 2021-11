Les excuses maladroites de la reine après qu’un dignitaire étranger soit resté abasourdi par un vent violent | Royale | Nouvelles

Le monarque aurait fait visiter ses écuries à un dignitaire étranger lorsqu’un des animaux a « pété bruyamment ». Sa Majesté se serait excusée après une « pause gênante », provoquant une plaisanterie hilarante de la part du dignitaire étranger.

Selon le Times, après que le cheval eut soufflé, la reine a déclaré: « Je m’excuse, votre excellence. »

Le dignitaire étranger a répondu: « Ce n’est pas un problème, votre majesté. Je pensais que c’était l’un des chevaux. »

L’histoire est apparue après des informations ce week-end selon lesquelles Camilla aurait entendu Joe Biden exploser à la Cop26.

Le président américain aurait coupé le souffle alors qu’il échangeait de petites discussions avec la duchesse de Cornouailles lors du sommet sur le changement climatique à Glasgow.

Une source a déclaré au Mail on Sunday : « C’était long et bruyant et impossible à ignorer.

« Camilla n’a pas arrêté d’en parler. »

La duchesse a rencontré M. Biden lors d’une réception à la Kelvingrove Art Gallery le 1er novembre.

Le prince Charles, le prince William, Kate et Boris Johnson ont également assisté à l’événement.

Dans le discours, elle a lancé un cri de ralliement aux dirigeants mondiaux pour qu’ils travaillent ensemble dans une « cause commune » pour lutter contre le changement climatique et « résoudre les problèmes les plus insurmontables ».

Sa Majesté a également rendu hommage au prince Philip pour son travail de sensibilisation à l’environnement.

Elle a ensuite exprimé sa fierté envers le prince de Galles et le duc de Cambridge pour avoir suivi les traces du duc d’Édimbourg.

La reine a déclaré: « Dans les prochains jours, le monde a la chance de se joindre à l’objectif commun de créer un avenir plus sûr et plus stable pour notre peuple et pour la planète dont nous dépendons.

« Aucun de nous ne sous-estime les défis à venir : mais l’histoire a montré que lorsque les nations se rassemblent pour une cause commune, il y a toujours de la place pour l’espoir.

« En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. »

Le chef de l’Etat a ajouté : « Pour ma part, j’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s’élever au-dessus de la politique du moment et d’acquérir un véritable sens politique.

« C’est l’espoir de beaucoup que l’héritage de ce sommet – écrit dans des livres d’histoire encore à imprimer – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion ; et que vous avez répondu à l’appel de ces générations futures.

« Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et de reconnaître que l’heure des mots est maintenant passée à l’heure de l’action. »