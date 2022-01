Les excuses publiques de Tristan Thompson à Khloe Kardashian déclenchent les médias sociaux

Tristan Thompson a, une fois de plus, été critiqué pour avoir trompé Khloe Kardashian. Lundi, Thompson a publié une déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir eu un enfant avec une autre femme alors qu’il était en couple avec Kardashian, avec qui il partage sa fille True. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour que les gens se tournent vers les médias sociaux pour peser sur ces excuses très publiques.

Thompson a publié une déclaration sur Instagram dans laquelle il a déclaré qu’un test de paternité avait confirmé qu’il avait eu un fils avec Maralee Nichols. L’enfant est né le 1er décembre. La déclaration du basketteur disait : « Aujourd’hui, les résultats du test de paternité ont révélé que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte de élever notre fils à l’amiable. » Il a continué à s’excuser auprès de tous ceux qu’il a « blessés ou déçus », y compris Kardashian. Thompson s’est spécifiquement excusé auprès de la star de télé-réalité et a écrit qu’elle ne « mérite pas ça ».

Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain sur toute la situation. L’ensemble du drame a produit une bonne quantité de commentaires de ceux qui critiquaient Thompson pour l’épreuve désordonnée.

Ah bon?

Ma partie préférée des « excuses » de Tristan Thompson est quand il dit qu’il a le plus grand amour et respect pour Khloe pic.twitter.com/QGjfRC8oHc – Elenie Gonzalez (@eleniegonz) 4 janvier 2022

Thompson partageant son « respect » pour Kardashian a terrassé les utilisateurs de Twitter. Cette personne a trouvé cette partie des « excuses » assez incroyable.

Attends une minute

Tristan Thompson a vraiment fait une annonce de test de tricherie/paternité sur la diapositive 1 et des excuses à Khloe sur la diapositive 2 pic.twitter.com/CkKoZT8utI – Page Ray (@PageRay) 4 janvier 2022

Un autre utilisateur de Twitter a pesé en écrivant: « Tristan Thompson est un déchet absolu, de quel genre d’excuses s’agit-il s’il vous plaît. A-t-elle besoin de plus d’humiliation? »

Arrête de jouer

Le message d’excuses de Tristan Thompson pour avoir frappé une autre femme est honnêtement plus drôle que tout ce que j’écrirai de toute ma vie et je suis énervé – c8lyn darvis (@buzz_nuzz) 4 janvier 2022

Les gens croient que Thompson joue à des jeux à ce stade. Ce fan a commenté la situation: « Tristan Thompson doit arrêter de jouer avec ces excuses, dites simplement que vous aimez tricher et partez. »

Encore?

Tristan Thompson s’excuse ENCORE ️ les brouillons d’excuses dans ses notes doivent être à peu près aussi longs que l’ensemble de la collection de livres Harry Potter à ce jour – Rachel Lesters Sugar Walls (@Madonnaisworse) 4 janvier 2022

Nombreux sont ceux qui sont simplement déconcertés par la fréquence à laquelle cette situation s’est déjà produite. De toute évidence, ils ne sont pas sur le point de le laisser s’en tirer de sitôt.

« Confondu »

Tristan Thompson reste en tournée d’excuses avec Khloe, comme des filles emballent. – Mac’nYams (@__elez) 4 janvier 2022

Les fans sont tellement déconcertés par cette situation qu’ils ne sont pas seulement confus, ils sont « déconcertés ». Comme l’a dit cet utilisateur de Twitter, « Je ne comprends tout simplement pas ce que Tristan Thompson veut dire avec ces excuses! Non seulement vous avez humilié publiquement votre nouvelle maman, mais vous avez encore une fois humilié Khloe et avez ensuite utilisé le mot « respect ». respecte-la, c’est pourquoi vous l’avez salie, je suis confus. Confus et perplexe ! »

