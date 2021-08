Les exécutions et les décapitations des talibans en Afghanistan font peur aux personnes bloquées à l’intérieur du pays

Les citoyens afghans risquent des exécutions, des mariages forcés et d’autres crimes de guerre possibles alors que les talibans balayent le pays, luttant contre le contrôle des forces gouvernementales inefficaces à l’approche du retrait des troupes américaines, selon des responsables américains et des groupes de surveillance.

Les militants se sont emparés du territoire à un rythme alarmant tandis que les troupes gouvernementales afghanes et leurs milices alliées ne parviennent pas à opposer une résistance efficace – se rendant parfois sans même combattre.

L’ambassade américaine à Kaboul a déclaré mercredi qu’elle recevait des informations selon lesquelles des membres des talibans exécutaient des troupes afghanes qui se rendaient et détenaient illégalement certains membres du gouvernement, notamment des chefs militaires, des responsables provinciaux et des policiers.

Les exécutions « pourraient constituer des crimes de guerre », a tweeté l’ambassade.

Un porte-parole des talibans a nié que le groupe exécutait des prisonniers au Wall Street Journal plus tôt cette semaine, même si les témoignages contredisaient cette affirmation. Les talibans ont également démenti les allégations selon lesquelles ses militants auraient exigé que les territoires conquis leur fournissent des femmes âgées de 15 ans et plus comme épouses.

Des combattants talibans posent à l’arrière d’un véhicule dans la ville d’Herat, à l’ouest de Kaboul, en Afghanistan, le samedi 14 août 2021, après avoir pris cette province au gouvernement afghan. Les talibans se sont emparés de deux autres provinces et se sont approchés de la périphérie de la capitale afghane. (Photo AP/Hamed Sarfarazi)

“Les déclarations des talibans à Doha ne ressemblent pas à leurs actions au Badakhshan, Ghazni, Helmand et Kandahar”, a écrit sur Twitter Ross Wilson, chargé d’affaires américain à Kaboul, faisant référence aux pourparlers de paix bloqués en cours dans la capitale du Qatar. “Les tentatives de monopoliser le pouvoir par la violence, la peur et la guerre ne conduiront qu’à l’isolement international.”

Il a également accusé les talibans d'”assassinats ciblés”.

Un rapport de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme sur les victimes civiles dans le pays au cours des six premiers mois de 2021 a révélé que 1 677 personnes avaient été tuées et 3 644 autres blessées à la fin juin.

C’est une augmentation de 80% par rapport à la même période en 2020, selon le rapport, et “les six mois les plus sanglants pour les civils afghans depuis que l’AIHRC a commencé à documenter”.

Le groupe a blâmé les talibans pour plus de 900 des décès et plus de 2 000 blessés – le double de ce dont il était responsable l’année dernière. Les forces pro-gouvernementales ont été blâmées pour 229 morts et 565 blessés.

Un drapeau taliban flotte sur la tour de l’horloge du bureau officiel de la province d’Herat, à Herat, en Afghanistan, à l’ouest de Kaboul, le samedi 14 août 2021. (AP Photo/Hamed Sarfarazi)

Faridoon Hazeen, un traducteur afghan qui a aidé les forces américaines dans la région, a déclaré vendredi à Fox News que le balayage rapide des talibans à travers le pays lui avait fait craindre pour sa vie.

“Je me sens comme un homme en train de se noyer”, a déclaré le père de quatre enfants de 39 ans. “Je tends la main à n’importe quoi et à n’importe qui pour me sauver.”

Les talibans ont l’habitude de cibler des traducteurs comme Hazeen, et le Département d’État s’est efforcé de transporter nombre d’entre eux et leurs familles en sécurité avec l’opération Allies Refuge. Le président Biden, à Camp David, a tenu samedi une réunion virtuelle avec son équipe de sécurité nationale pour discuter des efforts visant à évacuer les interprètes et autres Afghans à risque, selon la Maison Blanche.

“Nos pensées vont aux courageux hommes et femmes afghans qui sont maintenant en danger”, a déclaré Biden dans un communiqué samedi après-midi. “Nous travaillons pour évacuer des milliers de ceux qui ont aidé notre cause et leurs familles.”

Il y a également eu des rapports d’attaques contre des musulmans chiites – qui suivent une secte islamique différente de celle des talibans sunnites, ainsi que des propriétaires d’entreprises et d’autres civils.

La plupart des victimes civiles ont été retrouvées dans la partie sud-ouest du pays, qui comprend Kandahar et la province d’Helmand, que les talibans se sont emparés vendredi, alors qu’ils ont également pris au moins trois autres capitales provinciales.

Environ 400 000 citoyens afghans ont été déplacés par les violences depuis mai, selon les Nations Unies.

Au milieu du chaos, les États-Unis réduisent leur présence militaire et leur personnel civil.

Le Pentagone a annoncé vendredi qu’il envoyait 3 000 militaires à Kaboul pour aider le département d’État à évacuer l’ambassade là-bas. Samedi, le nombre était passé à 5 000.

D’autres pays occidentaux réduisent ou ferment également leurs ambassades dans la ville, et même l’ONU a déclaré qu’elle réinstallait certains membres du personnel et surveillait la situation.

Un passager se rend au terminal des départs de l’aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul, en Afghanistan, le samedi 14 août 2021. Alors qu’une offensive des talibans encercle la capitale afghane, il n’y a de plus en plus qu’une seule issue pour ceux qui fuient la guerre, et une seule place des troupes américaines envoyées pour protéger les diplomates américains encore au sol : l’aéroport. (Photo AP/Rahmat Gul)

Le représentant Kevin McCarthy, le leader républicain de la Chambre de Californie, a déclaré que l’administration Biden gérait mal le retrait dans un communiqué vendredi après un appel téléphonique avec l’ambassadrice d’Afghanistan aux États-Unis, Adela Raz.

« À un moment où nos troupes sont en danger et où nos alliés afghans sont ciblés et tués, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation qui est devenue incontrôlable », a déclaré McCarthy. “Nos braves hommes et femmes en uniforme et les alliés qui nous ont soutenus au cours des 20 dernières années méritent mieux.”

Les talibans se sont emparés des deuxième, troisième et quatrième villes d’Afghanistan, ainsi que de plus des deux tiers des 34 provinces du pays.

Le sénateur Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, a exhorté l’administration Biden à «marteler» les forces talibanes avec des frappes aériennes pour contrer leur offensive.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré vendredi que l’armée afghane disposait de la technologie, de la formation et de l’équipement pour riposter – mais qu’elle devait réellement intensifier et le faire.

“Ils ont les avantages matériels, physiques, tangibles”, a-t-il déclaré. “Il est temps maintenant d’utiliser ces avantages.”

Le président Biden a adressé un message similaire à l’armée afghane plus tôt cette semaine.

“Ils doivent vouloir se battre”, a-t-il déclaré mardi. “Ils sont plus nombreux que les talibans.”

