Les exercices d’armes de Halo Infinite Beta vous permettront de tester de nouveaux jouets fantaisie

343 Industries a partagé plus de détails sur la prochaine version bêta de Halo Infinite, ou vol d’essai, dans son dernier article Inside Infinite, y compris plus de détails sur les armes que vous pourrez essayer dans le mode Weapon Drills de la version bêta.

Les personnes choisies pour la version bêta de Halo Infinite auront accès à l’expérience Academy, qui les prépare à un jeu compétitif dans un cadre moins punitif. Cela inclut les exercices d’armes, qui vous placent dans un champ de tir où vous mitraillerez et courrez tout en utilisant une variété d’armes. Certains d’entre eux sont d’anciens piliers de Halo, tandis que d’autres sont tout neufs :

MA40 AR BR75MK50 Sidekick (nouveau)CQS48 Bulldog (nouveau)NeedlerVK78 Commando (nouveau)S7 SniperPlasma Pistol Pulse Carbine (nouveau)Ravager (nouveau)Heatwave (nouveau)Brochette (nouveau)

Si vous avez déjà joué à Halo auparavant, vous savez sûrement comment se comportent le fusil d’assaut et le Needler, mais le Heatwave et le nouveau fusil de chasse CQS48 Bulldog peuvent prendre un certain temps pour s’y habituer. L’équipe de développement sollicite également des commentaires sur ce contenu afin de déterminer s’il permet d’enseigner aux joueurs le fonctionnement des armes.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Aperçu approfondi du multijoueur Halo Infinite | Vitrine des jeux Xbox 2021

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

De plus, 343 ont partagé plus d’informations sur les bots qui seront vos concurrents dans Bot Arena. Ce mode est également conçu pour vous aider à apprendre le jeu, mais dans un cadre plus semblable à un match, et le chef de la création – et ancien scénariste principal de Halo – Joseph Staten a expliqué qu’il y aura Recruit, Marine, ODST et Spartan. bots, chacun plus habile que le précédent. Lequel vous affrontez peut être déterminé par la sélection de difficulté, mais vous ne les verrez pas subir plus de dégâts ou en infliger davantage. Au lieu de cela, ils fonctionneront simplement mieux, en évitant vos grenades et en prenant de meilleures décisions. Sur des difficultés plus élevées, ils utiliseront même la capacité Grappin pour vous tuer avec une frappe au corps à corps.

“Dans les premiers jeux Halo, [bots] étaient une fonctionnalité que nous avons toujours voulu atterrir, mais qui a constamment été supprimée en raison du temps et des ressources limités », a déclaré Staten. « Donc, je suis très heureux que nous ayons pu les réaliser cette fois-ci. »

Après un an de retard, Halo Infinite lance cette fête pour Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Jusqu’à présent, plus de 100 000 personnes se sont inscrites pour le test bêta.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.