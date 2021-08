Les exigences de déclaration fiscale sur les crypto-monnaies dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures suscitent des critiques .

Les dispositions sur la crypto-monnaie du projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars suscitent des critiques des deux côtés de l’allée et suscitent des propositions d’amendements.

La dernière version de la législation inclut les exigences de déclaration de l’IRS pour les courtiers de transactions de crypto-monnaie.

Le projet de loi définit un courtier en crypto-monnaie comme « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ». Un courtier qui correspond à cette définition serait tenu de déclarer des informations sur les transactions cryptographiques.

En vertu de la législation, la crypto-monnaie est considérée comme un actif numérique. Les pénalités sur la facture vont de 250 $ à 3 000 000 $ si un courtier ne fournit pas au bénéficiaire une déclaration d’information pour déclarer les transactions cryptographiques.

Ces nouvelles exigences de déclaration, si elles sont adoptées, généreraient des revenus estimés à 28 milliards de dollars sur 10 ans.

“Le Congrès ne devrait pas se précipiter avec ce régime de déclaration fiscale conçu à la hâte pour la crypto-monnaie, en particulier sans une compréhension complète des conséquences”, a déclaré le sénateur républicain de Pennsylvanie Pat Toomey, membre des commissions sénatoriales des banques, du budget et des finances.

“En incluant une définition trop large de courtier, la disposition actuelle balaie les intermédiaires non financiers tels que les mineurs, les validateurs de réseau et d’autres fournisseurs de services”, a ajouté Toomey. “De plus, ces personnes ne prennent jamais le contrôle des actifs d’un consommateur et n’ont même pas les informations d’identification personnelles nécessaires pour déposer un 1099 auprès de l’IRS.”

En réponse au libellé du projet de loi, l’Electronic Frontier Foundation a fait valoir qu’« il y a un préjudice clair et substantiel à renforcer la surveillance financière et à forcer davantage d’acteurs au sein de l’écosystème de la blockchain à collecter des données sur les utilisateurs ».

Le « dernier langage peut toujours être interprété par le Trésor pour couvrir les mineurs, les nœuds de foudre, etc. », a écrit Jerry Brito, directeur exécutif de Coin Center, sur Twitter. « Si ce n’est pas l’intention du Congrès, il existe des solutions faciles qu’ils peuvent adopter. Il nous reste encore du temps.”

Toomey, le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden (D-Ore.) et la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wyo.) ont présenté mercredi un amendement visant à modifier la définition de « courtier » dans le projet de loi pour exempter les mineurs. Le Competitive Enterprise Institute soutient l’amendement.

“Le Trésor américain veut une flexibilité maximale pour réglementer et taxer la crypto comme bon lui semble”, a tweeté Toomey après avoir introduit l’amendement. « Le Congrès ne devrait pas permettre que cela se produise. Nous devons avoir ce débat en public et dans son intégralité, en particulier avant que des changements potentiellement perturbateurs ne soient apportés qui poussent la crypto à l’étranger. »

Wyden a déclaré que l’amendement « garantira que les Américains paient les impôts qu’ils doivent sur la crypto-monnaie tout en favorisant l’innovation ici chez eux ».

“Notre amendement offre une solution réelle et sensée à ce problème très réel”, a-t-il ajouté.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen aurait fait pression contre l’amendement de Wyden, Lummis et Toomey.

Un amendement distinct présenté jeudi par les sens. Mark Warner (D-Va.), Rob Portman (R-Ohio) et Kyrsten Sinema (D-Ariz.) mettrait en œuvre une définition plus étroite du courtier dans le projet de loi par rapport au Wyden, Toomey et l’amendement Lummis.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que l’administration Biden souhaitait réduire “l’évasion fiscale” sur le marché des crypto-monnaies.

Psaki a également déclaré que la Maison Blanche soutenait l’amendement Warner, Portman et Sinema.

Dans un tweet, Brito a qualifié cet amendement de “désastreux”.