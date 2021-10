La saison de Premier League n’a peut-être lieu qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois et demi avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Man United envisagerait une décision pour Haaland

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Mohamed Salah

La star de Liverpool Mohamed Salah rapportera une demande de 400 000 £ par semaine pour signer une prolongation de contrat à Anfield.

L’attaquant égyptien de 29 ans a encore 20 mois sur son contrat actuel.

Il est en pourparlers sur une prolongation depuis un certain temps, mais aucun accord n’a été trouvé, ce qui a donné de l’espoir à des joueurs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Le Telegraph rapporte que Salah est prêt à signer de nouvelles conditions, mais seulement s’il peut doubler son salaire actuel et devenir le meilleur revenu de la Premier League.

Pendant ce temps, The Mirror rapporte que Ramy Abbas, l’agent de Salah, s’est rendu en Angleterre pour des entretiens avec la hiérarchie de Liverpool cette semaine.

Mo Salah veut 400 000 £ par semaine pour rester à Liverpool Raheem Sterling

Manchester City serait disposé à vendre Raheem Sterling si une offre supérieure à 65 millions de livres sterling est déposée.

Marca rapporte que l’attaquant anglais de 26 ans est sur le radar de Barcelone, mais il faudrait une offre lourde pour convaincre City de le laisser partir.

Sterling, qui a lutté pour un temps de jeu constant sous Pep Guardiola récemment, a déclaré qu’il envisagerait de quitter l’Etihad et de déménager à l’étranger.

Il a dit : « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [to play more regularly], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose en bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi »

Raheem Sterling est un joueur avec de vraies questions autour de son futur Erling Haaland

Manchester United aurait fait de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland son objectif de transfert numéro un.

Les Diables rouges restent impatients de décrocher un nouvel attaquant pour succéder au vétéran Edinson Cavani malgré le retour estival de Cristiano Ronaldo.

Haaland est l’un des joueurs les plus demandés du football mondial et exigerait des frais énormes.

Mais selon le Manchester Evening News, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, et le directeur du football John Murtough ont « mutuellement convenu » que Haaland doit être leur cible principale.

Jules Koundé

Chelsea serait prêt à faire une nouvelle offre de 50 millions de livres sterling pour la star de Séville Jules Kounde.

Les champions d’Europe sont toujours à la recherche d’un nouveau défenseur après le déménagement de Kurt Zouma à Londres, son rival West Ham au cours de l’été.

Ils ont essayé en vain d’atterrir à Koundé l’été dernier, mais Sport Italia affirme que les Bleus reviendront avec une nouvelle offre en janvier.

Pendant ce temps, The Sun affirme que Burnley espère signer le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley en janvier.

Le joueur de 27 ans est un joueur marginal à Stamford Bridge et pourrait être en mouvement cet hiver.

Chelsea a tenté de signer Kounde au cours de l’été Raphinha

Liverpool était intéressé par un transfert estival pour l’ailier de Leeds Raphinha, selon son agent, l’ancienne star de Barcelone et Chelsea, Deco.

Le joueur de 24 ans a encore trois ans sur son contrat à Elland Road, a marqué deux fois lors de ses débuts au Brésil lors de leur victoire 4-1 sur l’Uruguay.

« Il y a certainement beaucoup de clubs qui s’intéressent à lui », a déclaré Deco à Globo au Brésil. « Liverpool fait comme lui et il y a eu quelques approches, mais rien d’officiel. Leeds voulait le garder pour une autre saison.

«Raphinha est heureux à Leeds, mais il viendra certainement un moment où il voudra franchir une étape dans sa carrière et aller de l’avant. Il lui reste trois ans de contrat, mais rien n’indique combien de temps il doit rester ou qui empêche les transferts.

« Leeds en est conscient et voudra le vendre pour une grosse somme, tandis que Raphinha finira par progresser dans sa carrière.

« Il existe un marché pour Raphinha et Leeds a des attentes très élevées. Il n’y a jamais eu de précipitation en ce qui concerne le projet.

«Il est ambitieux de jouer à un niveau supérieur, malgré le fait que Leeds soit en Premier League, mais ce n’est pas le bon moment (pour en parler) et ce n’est pas ce sur quoi il se concentre. Les choses vont suivre leur cours naturellement.

Raphinha a été liée à un déménagement à Liverpool Robert Lewandowski

L’agent de l’attaquant du Bayern Munich aurait affirmé que Manchester City était une « destination possible » pour le capitaine polonais.

Le média allemand Sport Bild affirme que le représentant de Lewandowski, Pini Zahavi, pense que déménager à l’Etihad est une possibilité.

Le joueur de 33 ans, qui reste sous contrat au Bayern jusqu’à l’été 2023, a déjà exprimé son intérêt pour un transfert en Premier League.

City reste quant à lui à la recherche d’un nouvel attaquant après les échecs de Harry Kane et Cristiano Ronaldo lors de la dernière fenêtre de transfert.

Lewandowski a déjà sept buts en sept matches avec le Bayern cette saison Nabil Fekir

Le milieu de terrain du Real Betis et de la France est le dernier nom de haut niveau à être lié à un passage à Newcastle après leur prise de contrôle de haut niveau.

Le média français Footmercato affirme que les Magpies ont pris contact avec les représentants de Fekir.

Le joueur de 28 ans a frôlé un transfert en Premier League avec Liverpool en 2017 alors qu’il était à Lyon, mais le transfert a échoué dans les dernières heures.

Maintenant du Real Betis, Fekir semblait destiné à un transfert de 53 millions de livres sterling à Anfield Tariq Lamptey

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a une liste de souhaits de défenseurs anglais qu’il souhaite cibler, selon le média espagnol Fichajes.

L’Espagnol devrait être après Lamptey, 21 ans, de Brighton, James Justin, 23 ans, de Leicester City, et Max Aarons, 21 ans, de Norwich.

Arteta a dépensé 50 millions de livres sterling pour l’international anglais Ben White cet été tandis que Nuno Tavares a également été signé pour renforcer ses options d’arrière latéral.

Lamptey est considéré comme l’un des talents anglais les plus brillants autour de Timo Werner

Newcastle envisagerait un transfert en janvier pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

Le journal allemand Bild affirme que les Magpies sont « en contact régulier » avec l’agent de l’attaquant alors qu’ils se préparent à dépenser de l’argent cet hiver.

Newcastle est lié à de nombreux joueurs depuis que leur rachat de 300 millions de livres sterling a été confirmé et des rapports dans le pays d’origine de Werner suggèrent que l’ancien homme de RB Leipzig pourrait être en tête de la liste de souhaits des nouveaux propriétaires.

Le joueur de 25 ans a rejoint Chelsea dans le cadre d’un accord de 48 millions de livres sterling en juin 2020, mais n’a pas réussi à mettre le feu au monde en Premier League, les Blues ayant battu un record de club de 97,5 millions de livres sterling sur Romelu Lukaku cet été.

Et les chefs de Newcastle espèrent que Werner pourrait être tenté de devenir leur nouvel homme principal à la place.

Werner a également perdu 16 buts à Chelsea Mauro Icardi

Ailleurs sur Tyneside, Mauro Icardi rejetterait l’intérêt de transfert de Newcastle pour rester au Paris Saint-Germain.

L’attaquant argentin a été présenté comme une cible possible après que son temps de jeu au PSG a été écourté par l’arrivée estivale de Lionel Messi.

Cependant, selon Gabriele Giuffrida – l’agent qui a aidé à orchestrer le transfert d’Icardi de l’Inter Milan à Paris – l’épouse de la star Wanda Nara n’a aucune envie de quitter la capitale française.

Giuffrida a déclaré à Gazzetta : « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent.

« Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt. »

Mauro Icardi n’est pas intéressé à déménager à Newcastle Eden Hazard

L’ailier belge a été lié à un retour sensationnel à Stamford Bridge selon des informations en Espagne.

On prétend que Chelsea a eu des discussions informelles avec le Real Madrid au sujet d’un éventuel déménagement pour la star qui a passé sept ans dans l’ouest de Londres jusqu’en 2019.

Cependant, le rapport affirme que les géants espagnols n’envisageraient un accord que s’il impliquait que Reece James se rende au Bernabeu.

Eden Hazard a été lié à un retour à Chelsea