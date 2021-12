Les exigences historiques qui mettent en danger Noël

12/06/2021 à 21:35 CET

Lidia Allvarez Vellido

« Seul un changement radical et urgent de la part du Gouvernement et des clients pourrait éviter ce conflit », indiquaient-ils début novembre du Comité national des transports routiers, l’instance qui a appelé à la grève dans le secteur les 20 et 21 et 22 décembre Une grève à la veille de Noël qui met en danger l’approvisionnement des achats de dernière minute.

Le choix de la date n’a pas été arbitraire et du secteur ils assurent que la raison a été de donner au gouvernement le temps de négocier. « La volonté de dialogue de la filière est totale et absolue, c’est pourquoi nous avons accordé tant de temps entre l’appel à la grève et sa célébration.& rdquor; déclare Carlos Folchi Tarragona, secrétaire général de l’Association générale des PME indépendantes Transportistas de Catalunya (AGTC), bien que si les solutions aux problèmes du secteur ne se matérialisent pas, « le chômage sera inévitable car nous ne pouvons pas continuer à travailler à perte et avec des conditions difficiles & rdquor ;.

Péages, aires de repos et carburant

Parmi la liste des mesures réclamées par le secteur pour améliorer les conditions de travail, il y en a quatre que le secrétaire général de l’association catalane accorde une priorité particulière : la hausse du prix de l’essence, la prévision d’une augmentation des péages, le conflit entre chauffeurs routiers. et chargeurs ; et l’amélioration des infrastructures des aires de repos.

« Jusqu’à présent cette année, le prix du carburant, qui est la principale matière première, a augmenté de plus de 30 % & rdquor ;, souligne Folchi Tarragona. Tenant compte du fait que le secteur est composé à plus de 80% d’indépendants et de PME avec un maximum de 3 véhicules, « ils travaillent à perte & rdquor;

À ce jour, les transporteurs n’ont pas la capacité de répercuter ces augmentations sur leurs clients, qui sont généralement des multinationales ou de grands opérateurs logistiques. Pour cette raison, l’une des mesures demandées par ces professionnels est que la possibilité de répercuter l’augmentation du carburant sur les clients finaux soit établie par la loi.

Comme si cela ne suffisait pas, le ministère a annoncé le plan de mettre en place des péages sur toutes les routes espagnoles. C’est un autre point sur lequel les employeurs demandent « un accord préalable avec le secteur avant d’approuver le paiement pour l’utilisation des autoroutes et autoroutes & rdquor;.

En ce qui concerne le chargement et le déchargement, jusqu’à présent, la loi laisse la négociation entre les mains des deux parties et les camionneurs finissent par décharger la marchandise. « Comme cela a été fait au Portugal, nous demandons que par la loi les chargeurs fassent le chargement et le déchargement des véhicules et non les transporteurs & rdquor ;.

Enfin, du secteur davantage d’aires de services et de repos sont demandées et une amélioration des infrastructures déjà existantes.

« Après avoir donné le meilleur de nous-mêmes, nous avions confiance que le ministère des Transports examinerait d’un autre œil l’ensemble des demandes que nous formulons depuis de nombreuses années, mais malheureusement cela n’a pas été le cas », souligne Folchi Tarragona , qui assure que depuis le secteur ils ressentent un « profond abandon & rdquor; par les différentes administrations et notamment par le Ministère des Transports.

Dans cet aspect, Déjà en février 2020 un ensemble de mesures a été proposé pour améliorer les conditions de travail des transporteurs, « Presque toutes les revendications historiques & rdquor;, mais aucun accord n’a été trouvé et cela a obligé le secteur à appeler à la grève pour juillet de la même année.

Cette grève a été révoquée dès l’obtention d’un compromis minimum avec le ministère, dont « il n’a été possible d’effectuer les modifications législatives que pour sanctionner les clients délinquants des transporteurs, et de tout le reste nous sommes passés de non-conformité à non-respect. conformité & rdquor; Tarragone se plaint, et donne comme exemple l’approbation du paiement pour l’utilisation des autoroutes et des autoroutes », a-t-on appris auprès des médias & rdquor; sans même le négocier avec le secteur.