Les exigences salariales de l’objectif d’Arsenal font surface avec un transfert gratuit qui se rapproche

Un rapport a révélé les exigences salariales de la cible d’Arsenal, Denis Zakaria, qui semble prêt à quitter le Borussia Mönchengladbach avec un transfert gratuit.

Le milieu de terrain défensif est depuis longtemps lié à un mouvement de Premier League. Il a même reçu des comparaisons avec la légende d’Arsenal Patrick Vieira dans le passé.

Zakaria est l’un des atouts les plus précieux de Gladbach, mais ils n’ont pas été en mesure de le lier à un nouvel accord. Son contrat expire en juin, ce qui signifie qu’Arsenal peut conclure un accord initial dès janvier.

Le journaliste allemand Christian Falk a expliqué plus tôt cette semaine que la star figurait sur la liste de souhaits de transfert d’Arsenal. Il a également déclaré que l’Angleterre était sa destination préférée, devant le Bayern Munich ou la Serie A.

Le Sun fournit maintenant un rapport sur l’avenir de Zakaria. Ils affirment que le joueur de 24 ans demandera 80 000 £ par semaine dans son prochain club. C’est une somme réalisable pour Arsenal qui pourrait pousser loin les négociations de transfert.

C’est bien moins que la somme de 250 000 £ que le skipper Pierre-Emerick Aubameyang récupère chaque semaine. Thomas Partey, qui jouerait probablement aux côtés de Zakaria, gagne 200 000 £ par semaine.

Même le flop bosniaque Sead Kolasinac gagne environ 100 000 £ par semaine, bien qu’il n’ait pas réussi à impressionner Mikel Arteta ces dernières saisons.

Zakaria, quant à lui, pourrait raffermir le milieu de terrain d’Arsenal et offrir plus de protection à sa défense. Il excelle également à courir avec le ballon et à entraîner son équipe sur le terrain.

À 6 pieds 3 pouces, il a de grandes chances de s’adapter à la nature dure de la Premier League. Zakaria est aussi un excellent passeur de ballon.

Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain et d’un autre à Arsenal l’année prochaine. football.london, citant des informations en Turquie, affirme que Mohamed Elneny a conclu des accords avec Galatasaray.

Il vise à quitter les Emirats à la recherche de temps de jeu. Seulement 45 minutes de football de ligue ont été jouées jusqu’à présent cette campagne.

Une décision dépend désormais de la possibilité d’un accord entre les deux clubs. Il est peu probable que ce soit des frais énormes car Elneny n’a rejoint que 7 millions de livres sterling en 2016.

Pendant ce temps, il a été affirmé que l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette a reçu deux opportunités de transfert.

Le Français approche de la fin de son séjour dans le nord de Londres alors que son contrat se termine.

Caught Offside, citant des rapports en Espagne, déclare que Lacazette a reçu des propositions de West Ham et de Newcastle.

David Moyes recherche des renforts offensifs pour rivaliser avec Michail Antonio. Les Magpies, quant à eux, ont désespérément besoin de recrues de janvier pour les éloigner de la zone de relégation.

La réponse de Lacazette aux offres est jusqu’à présent inconnue. Il pourrait viser à prouver qu’Arsenal a tort en se produisant bien dans un autre club anglais la saison prochaine.

