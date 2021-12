Boris Johnson « doit intensifier ses efforts pour les expatriés britanniques », selon un expert

Avec 300 jours de soleil par an et des kilomètres de magnifique littoral méditerranéen, la région espagnole de Murcie est un lieu de retraite extrêmement populaire pour les retraités britanniques. Pourtant, pour les quelque 200 retraités âgés qui se sont installés dans le quartier, leurs rêves se sont transformés en cauchemar. Deux décennies après avoir augmenté les bâtons en Espagne, des problèmes d’urbanisme ont laissé des dizaines de propriétaires sans accès aux services de base tels que l’eau potable et l’électricité.

Le problème est que de nombreuses propriétés ont été construites sans permis de construire et sont donc considérées comme « illégales » en vertu de la loi espagnole.

Les habitants du hameau de Gea y Truyols ont affirmé qu’ils subissaient désormais les « graves conséquences » en raison des problèmes de planification.

Après des années de querelles juridiques et de déboursés de milliers d’euros pour des avocats, de nombreux expatriés de la région sont désormais à bout de souffle.

Une retraitée, Linda House, 72 ans, blâme la mairie de Murcie pour les échecs et a écrit un appel sincère aux autorités locales plus tôt cette année.

L’ancienne société PA a affirmé qu’elle et ses voisins avaient été complètement ignorés par les autorités au fil des ans.

Dans sa lettre, elle écrit : « Tous nos efforts ont été vains et nous vivons toujours dans des conditions que, je suis désolé de dire, on s’attendrait à trouver dans un pays du tiers monde.

« Nous trouvons la situation de plus en plus bouleversante car nous sommes tous maintenant considérablement plus âgés que lorsque nous avons pris résidence ici. »

Des expatriés britanniques font exploser l’Espagne du « tiers-monde » alors que l’accès à l’eau potable et à l’électricité est « coupé » (Image : LINDA HOUSE)

Les ordures ne sont pas nettoyées : même si les expatriés paient des impôts (Image : LINDA HOUSE)

Originaire d’Essex, Linda a emménagé dans la maison de ses rêves à Murcie en juillet 2003 avec son défunt mari, Vic, un ancien policier.

Linda a déclaré qu’ils avaient acheté un terrain agricole rural pour lequel leur constructeur avait demandé un permis de construire.

Bien que la demande soit toujours en instance, l’expatrié a déclaré que son avocat lui avait dit qu’il était « sûr » de construire sur le terrain et que le permis de construire pour le terrain serait accordé.

Pour des raisons de sécurité, elle et Vic ont convenu de signer un contrat avec leur constructeur, de sorte qu’il serait responsable de toutes les amendes encourues, ainsi que pour couvrir le coût de la mise en place des infrastructures telles que les routes, les lampadaires et les travaux d’égout.

Cependant, 12 mois après le début de la nouvelle vie du couple au soleil, ils sont restés « abasourdis » après avoir été informés par leur avocat que le constructeur n’avait pas signé le contrat.

S’adressant à Express.co.uk, elle a déclaré: « Non, il n’a jamais signé le contrat.

«Elle ne l’a jamais poursuivi. Elle ne nous en a jamais parlé.

Expat : Linda House (C) détient la pétition de la mairie (Image : LINDA HOUSE)

Dans les années qui ont suivi, Linda a déclaré qu’elle et ses voisins, dont beaucoup sont dans des situations similaires, se sont battus bec et ongles avec la mairie de Murcie pour faire légaliser leurs propriétés, mais en vain.

Linda et ses voisins paient des impôts sur leurs propriétés et ont même été condamnés à des amendes pour « permis de construire rétrospectif ».

Cependant, Linda a affirmé que les résidents « n’obtenaient rien pour » les impôts qu’ils paient.

Elle a ajouté : « Nous n’avons pas de rues, donc ils ne peuvent pas nettoyer les rues. Nous n’avons pas de lumière donc ils ne peuvent pas allumer les lumières. Rien. »

Un autre retraité britannique de la région, Keith Willis, 71 ans, n’a pas non plus accès aux services publics de base, car sa maison n’est pas légalement reconnue.

Le travailleur à la retraite de l’aéroport d’Heathrow de Windsor, qui vit avec son partenaire Pat, est obligé d’utiliser des eaux souterraines agricoles, qui ne sont pas propres à la consommation humaine.

Au cours des cinq dernières années, le couple a utilisé l’énergie solaire et avant cela, il n’avait pas d’électricité.

Murcie : les paysages époustouflants de la région espagnole (Image : GETTY)

Comme Linda, il a déclaré à Express.co.uk que les autorités locales n’auraient jamais dû autoriser la construction de propriétés sans permis de construire et que la mairie avait refusé de rencontrer leurs avocats.

Il a déclaré: « La mairie de Murcie les ignore totalement et ne reviendra pas pour dire: » oui, nous aurons une réunion avec eux « ou quelque chose comme ça.

« Alors, c’est comme un mur de briques. Nous sommes sur un risque et Murcie ne fait pas vraiment attention aux gens ici.

L’avocat espagnol Gerardo Vázquez a déclaré à Express.co.uk que la mairie « aurait su » ce qui se passait avec la situation de planification.

Il a déclaré: «Il y a beaucoup de gens qui ont permis que cela se produise ou qui sont à blâmer.

Espagne : le pays abrite des milliers de Britanniques (Image : GETTY)

«Je ne blâmerais pas les Britanniques, car ils ne connaissent pas le système.

« Ils viennent ici de bonne foi. Ils achètent des propriétés et ils finissent dans ce cauchemar.

La mairie de Murcie n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Cependant, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Nous collaborons étroitement avec le gouvernement espagnol et les gouvernements régionaux sur les questions relatives aux droits des ressortissants britanniques.

« Nous encourageons tout ressortissant britannique ayant besoin d’une assistance consulaire à contacter l’ambassade / le consulat le plus proche ou à appeler la ligne téléphonique 24h / 24 et 7j / 7 pour obtenir de l’aide. »