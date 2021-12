Les expatriés britanniques pourraient « abandonner l’Espagne en masse » après le visa post-Brexit restrictif de Madrid | Monde | Des nouvelles

En vertu des récentes règles espagnoles sur les visas, les Britanniques devront posséder une dispense de visa ETIAS valide avant leur arrivée dans le pays. Madrid a mis en place de nouvelles mesures pour les touristes britanniques de longue durée qui ne détiennent pas de visa. Les Britanniques sans visa espagnol seront désormais limités à des séjours de seulement 90 jours sur une période donnée de 180 jours.

Les vacanciers britanniques et les propriétaires immobiliers en Espagne pourraient commencer à « regarder ailleurs » lorsqu’il s’agit de passer leurs vacances dans le pays et d’y conserver une propriété.

Les agents immobiliers ont averti que les Britanniques pourraient vendre leurs propriétés espagnoles en raison des nouvelles règles d’immigration introduites après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Se référant aux nouvelles restrictions de visas, un lecteur d’Express.co.uk appelé Kouroi a commenté en disant : « Le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré » L’Espagne aime le peuple britannique « .

« Mais ce qu’elle voulait dire en fait, c’est ‘nous voulons votre argent !' »

Un autre lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Benidorm sera une ville fantôme sans les Britanniques.

Un autre Britannique, commentant sur Express.co.uk, a déclaré: « Des millions de touristes britanniques visitaient l’Espagne chaque année.

« Beaucoup d’autres pays dans le monde accueilleraient les touristes britanniques pour l’argent. »

Parlant du traitement réservé aux citoyens britanniques par l’Espagne et l’UE, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « L’UE et les pays européens ont toujours sous-estimé les Britanniques.

« Nous ne crions pas, ne sautons pas de haut en bas quand nous n’obtenons pas ce que nous voulons.

« L’UE considère cela comme une faiblesse alors qu’en réalité cela ne fait que renforcer notre détermination.

« Les Britanniques en ont assez de l’UE agressive au cours des 47 dernières années.

« Nous, les Britanniques, avons une longue mémoire et nous ne pardonnons pas ou n’oublions pas facilement ceux qui ont l’intention de nous faire du mal. »

Robert Barnhardt, qui dirige une agence immobilière à Fuengirola, s’est entretenu avec Express.co.uk et a déclaré que de nombreux Britanniques à la retraite « pourraient quitter l’Espagne en masse ».

Ajoutant que beaucoup ont décidé de vendre leurs villas et appartements en Espagne en raison des nouvelles règles.

M. Barnhardt a déclaré: « Mais maintenant, ils ne peuvent venir que pendant 90 jours et beaucoup d’entre eux avaient également l’habitude de descendre en voiture.

« Les Espagnols deviennent maintenant assez stricts sur les voitures plaquées à l’étranger et principalement sur les voitures britanniques. »

En 2020, plus de 360 ​​000 résidents britanniques vivaient en Espagne.

Le Brexiteer Joshua Mackenzie-Lawrie, directeur de recherche principal chez Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk: « Que ce soit la police réelle des choses et les 90 jours que les gens restent.

« En fin de compte, c’est à la police des frontières espagnole de prendre ces décisions.

« Si la cohérence est que les gens sont refoulés, refusés d’entrer en Espagne, les Britanniques chercheront ailleurs pour partir en vacances.

« Ou cherchez ailleurs pour acheter des propriétés à l’étranger.

« Alicante et toute cette région d’Espagne en subiront les conséquences. »

Concernant les nouvelles règles espagnoles en matière de visas, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Les droits des ressortissants britanniques de continuer à vivre, travailler et étudier dans leur État membre de l’UE sont protégés par la loi.

« Toute personne résidant légalement avant le 1er janvier 2021 peut rester mais doit enregistrer sa résidence.

« Le gouvernement britannique a mené une campagne d’information publique à travers l’Europe pour informer les ressortissants britanniques des mesures qu’ils pourraient devoir prendre pour garantir leurs droits et leur accès aux services.

« Cela comprend des événements de sensibilisation, des publicités sur les réseaux sociaux et dans les journaux, et un soutien via notre réseau d’ambassades, de hauts-commissariats et de consulats. »