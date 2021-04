Les expatriés britanniques pourraient être exclus de la liste d’attente des vaccins en Espagne – cela pourrait avoir un impact sur des milliers de personnes | Monde | Nouvelles

Bien que le déploiement du vaccin commence à s’intensifier en Espagne, un ressortissant britannique vivant à Tenerife a révélé qu’il ne figurait pas sur la liste de vaccination du pays. Fred Hall, qui vit dans la ville d’Icod de Los Vinos, a révélé qu’il ne figurait pas sur la liste des vaccins de l’État car il avait une assurance maladie privée. Pour cette raison, il a été contraint de contacter les autorités locales pour modifier la liste et a appelé le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) et les services consulaires du Royaume-Uni pour aider les expatriés vivant à l’étranger.

Sans son maire local, M. Hall a affirmé qu’il aurait peut-être manqué son rendez-vous pour le vaccin.

M. Hall a déclaré au National: “Grâce à une intervention de mon maire local, ma femme et moi sommes maintenant sur la liste de déploiement des vaccins.

«Je soulève la question parce que d’autres peuvent ne pas être aussi chanceux que moi avec mon maire.

«Je pense que des centaines, voire des milliers, pourraient être affectés par cela.

«Je vais bien mais je veux m’assurer que les autres vont bien aussi, personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité.

«L’ambassade doit travailler avec le gouvernement espagnol et trouver une solution viable pour les citoyens britanniques qui ne font pas partie du système de santé public espagnol, puis transmettre ces informations aux personnes pour lesquelles ils sont payés.»

En effet, les ressortissants britanniques conserveront leurs droits dans l’UE tant qu’ils resteront couverts par l’accord de retrait.

Pour accéder au service national de santé en Espagne, vous devez être inscrit et cotiser au système de sécurité sociale.

Initialement, le Royaume-Uni avait déclaré que les vaccins fabriqués dans l’usine néerlandaise de Halix pouvaient être exportés, mais à la suite de discussions, AstraZeneca a convenu que toutes les doses sauf 1,2 à 1,5 million de doses seraient livrées aux États de l’UE.

Tels sont les espoirs du déploiement du commissaire européen en charge du programme de vaccination, Thierry Breton a affirmé que la saison touristique pourrait être sauvée.

Il a déclaré à la suite des entretiens avec AstraZeneca: «J’ai organisé une téléconférence vidéo entre le PDG de Halix et le PDG d’AstraZeneca, et enfin le PDG d’AstraZeneca a reconnu que toute la production d’Halix était prévue pour soutenir la livraison dans l’UE.

“C’est tout ce que je peux vous dire. Le PDG d’AstraZeneca nous a dit qu’en fait, depuis février, toute la production de Halix était prévue pour être livrée en Europe sauf, a-t-il dit, un lot, pour être très précis.

«AstraZeneca a un engagement: ils ont engagé 70 millions au deuxième trimestre de l’exercice et je sais que 70 millions représentent plus ou moins la production d’AstraZeneca de Halix et Seneffe.

“C’est pourquoi je pense qu’ils respecteront cet engagement, mais je vous rappelle simplement qu’au début, le contrat était de 180 m, donc ils ont considérablement réduit ce qu’ils pouvaient faire.”

L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l’UE, Sir Tim Barrow, avait eu des entretiens avec des responsables à la suite de menaces de blocage de vaccins contre la Grande-Bretagne.

M. Breton a ajouté: “Si AstraZeneca avait livré la manière dont elle aurait dû nous livrer comme je le crois comprendre au Royaume-Uni, nous aurions été exactement dans la même situation, voire vraiment meilleure, que le Royaume-Uni aujourd’hui, qui a obtenu un excellent résultat. organisation à travers le NHS pour vacciner les gens. “