Les expatriés britanniques réagissent alors que certains Britanniques ont refusé le vaccin Covid à Sapin – “ Besoin de notre tourisme! ” | Politique | Nouvelles

Espagne: les touristes britanniques vont “ chercher ailleurs ” sur les lois des expatriés, selon un expert

Et Jayne Adye, directrice de la campagne populaire et multipartite Get Britain Out, a déclaré que les rapports soulignaient l’échec général de l’Union européenne à maintenir sa part du marché post-Brexit. Des plaintes concernant des problèmes d’accès aux jabs ont été formulées à plusieurs reprises par des personnes qui disent vivre aux îles Canaries, en Catalogne et à Mijas, dans le sud-est du pays.

Mme Adye a déclaré: «Le comportement des gouvernements locaux espagnols est tout simplement le dernier d’une longue série d’échecs du côté de l’UE à retarder leur part de l’accord post-Brexit.

«Le gouvernement britannique dépasse continuellement les attentes et a veillé à ce que tous ceux qui vivent légalement au Royaume-Uni aient accès au vaccin, comme il se doit.

«Pourquoi est-il si difficile pour les pays de l’UE de faire de même?

Boris Johnson et Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, photographiés en 2019 (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

L’Espagne est fortement dépendante des touristes britanniques Jayne Adye

Il était dans l’intérêt de l’Espagne de veiller à ce que les Britanniques qui y vivent ne soient pas négligés, a souligné Mme Adye.

Elle a expliqué: “L’Espagne est fortement dépendante des touristes britanniques, mais adopter délibérément une attitude vindicative envers les Britanniques vivant déjà en Espagne n’aidera pas à encourager les gens à se précipiter vers la Costa del Sol ou les îles Canaries.”

Mme Adye a ajouté: “Les expatriés britanniques ne demandent pas un” traitement spécial “au-delà de tout autre citoyen, ils s’attendent simplement à ce que les droits qui leur ont été garantis soient protégés.

JUST IN: La France de Macron agit comme un “ État voyou ” après avoir tenté de “ intimider ” le Royaume-Uni

Pedro Sanchez a été invité à s’impliquer (Image: GETTY)

Bill Andrews a déclaré qu’il attendait toujours à Calahonda (Image: Facebook)

«Si ces gouvernements régionaux sont incapables de faire le travail correctement, il est temps pour le gouvernement central espagnol de s’impliquer pour s’assurer qu’il y a cohérence à travers le pays – et une protection COVID-19 pour tout le monde.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique doit rester vigilant pour s’assurer que les citoyens britanniques vivant dans d’autres pays du bloc ne subissent pas les mêmes «difficultés», a souligné Mme Adye.

Elle a déclaré: «Tout au long de cette année, nous avons vu d’autres États membres de l’UE – dont la France et le Portugal – ne pas s’acquitter de leurs responsabilités envers les citoyens britanniques vivant dans ces pays.

“Ce n’est pas parce que la communauté des expatriés n’est pas aussi grande dans certains de ces endroits que le non-respect de l’accord de retrait n’a pas de sens.”

NE MANQUEZ PAS

Boris réprime la culture d’annulation alors que les universités sont poursuivies en justice [REVEAL]

Le boom du Brexit commence maintenant: SEPT nouvelles lois annoncées pour exploiter la liberté [LATEST]

Boris se lève contre les manifestants violents de Kill the Bill – Bill to return [INSIGHT]

John Mono Carter a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu sa vaccination (Image: Facebook)

Gerry Uiri attendait également toujours (Image: Facebook)

Mme Adye a commenté après qu’un expatrié britannique, John McKenzie, 42 ans, qui vit aux îles Canaries, a déclaré que son centre de santé local lui avait dit qu’il ne pouvait inscrire personne à une assurance maladie privée pour les coups sans la bénédiction du gouvernement canarien.

S’adressant au Telegraph, M. McKenzie, qui a tenté de s’inscrire à quatre reprises au total, a affirmé s’être fait dire: «Allez-vous-en, nous ne faisons pas vacciner les étrangers.»

Express.co.uk a par la suite découvert des plaintes similaires sur une page Facebook dédiée aux expatriés britanniques vivant dans le pays, Brits In Spain.

Miles Batchelor a déclaré: «Nous attendrons longtemps de plus amples informations de la part du gouvernement canarien qui a les épaules très bâclées.»

Principales destinations touristiques espagnoles (Image: GETTY)

John Mono Carter a ajouté: «En Catalogne, ils n’utilisent pas les données détenues sur la liste Padron, mais sur les données détenues sur la liste Ma Seva Salut – c’est-à-dire les personnes qui se sont inscrites à leur CAP local. Si vous n’êtes pas sur leur liste – pas de vaccination. “

Bill Andrews a déclaré: «J’ai 66 ans vivant à Calahonda (Mijas) enregistré il y a deux semaines pour le vaccin et devinez quoi … Rien !!!

«Après 4 ans de vie dans ce pays avec Residencia, je ne suis pas surpris par le manque de soins qui ne sont pas offerts par les Espagnols.»

L’Espagne compte environ 285 000 expatriés britanniques.

Principaux pays pour les expatriés britanniques (Image: Express)

Des règles d’immigration strictes concernant les ressortissants de pays tiers s’appliquent désormais aux ressortissants du Royaume-Uni à la suite du Brexit.

En conséquence, les personnes sont autorisées à visiter sans visa pendant 90 jours au maximum sur une période consécutive de 180 jours, ce qui a un impact sur les propriétaires de résidences secondaires dans le pays.

Conformément au protocole de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE, les citoyens britanniques résidant légalement en Espagne sont éligibles à une couverture médicale à condition qu’ils aient également droit aux soins de santé au Royaume-Uni.

Express.co.uk a contacté le gouvernement espagnol pour lui proposer de commenter.