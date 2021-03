«Les expatriés britanniques se moquent d’eux-mêmes! L’Espagne appliquera la limite de 90 jours | Politique | Nouvelles

Mais les autorités ont rejeté les informations faisant état d’une chasse aux sorcières pour rassembler et expulser les Britanniques s’ils dépassaient la limite de 90 jours. Les règles sur les visas post-Brexit signifient que les Britanniques sont limités aux visites sans visa dans le bloc de six mois seulement, avec une restriction supplémentaire d’un séjour maximum de 90 jours par période de 180 jours. On pense qu’il y a potentiellement des milliers de ressortissants britanniques non enregistrés vivant en Espagne qui pourraient enfreindre les règles.

Dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit de 2019, les Britanniques vivant en Europe ont eu la possibilité de s’inscrire pour conserver leur résidence et leur droit de rester dans l’UE.

Sue Wilson, présidente du groupe de campagne Bremain en Espagne, a déclaré au Guardian: «Ce sont des gens qui volent sous le radar depuis longtemps alors qu’ils auraient dû enregistrer leur résidence dans le pays et ne l’ont pas fait pour une raison quelconque.

«S’ils ne sont pas en mesure de prouver qu’ils résidaient avant le 31 décembre et d’obtenir le droit de rester en Espagne, ils sont désormais confrontés à un délai de 90 jours pour quitter le pays.

«Beaucoup prévoient toujours de faire de même et pensent que les Espagnols fermeront les yeux ou prendront du temps pour se mobiliser pour faire appliquer la loi.

«Mais ils se moquent d’eux-mêmes. Ces règles sont des règles qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers depuis des années et les autorités espagnoles n’ont aucun rattrapage à faire. »

Des sources gouvernementales espagnoles ont rejeté les informations selon lesquelles la police aurait reçu l’ordre de rassembler et d’expulser 500 ressortissants britanniques dans les prochains jours.

Mais toute personne dépassant la limite de 90 jours sera punie si elle est ultérieurement identifiée à un point de contrôle.

De nombreux Britanniques ont adopté la résidence post-Brexit en Espagne, craignant que cela n’affecte leurs droits en Grande-Bretagne, tels que l’accès au NHS.

L’un d’eux a déclaré: «S’ils restent en Espagne, ils doivent devenir officiellement résidents et pourraient s’inquiéter de leurs droits de rentrer chez eux pour accéder au NHS, par exemple. Pour eux, c’est le moment critique.

Michele Euseden, basé à Marbella, directeur général du journal Euro Weekly, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation du nombre de personnes qui retournaient «lock, stock and barel» au Royaume-Uni avant d’atteindre la limite de 90 jours.

Elle a ajouté: «Certaines personnes ont peur des conséquences si elles dépassent la durée de leur séjour et ont peur s’il y a un autre verrouillage, elles ne pourront pas partir et revenir et visiter parce qu’elles seront connues des autorités.»

DOIT LIRE: Les pêcheurs français paniquent alors qu’ils ne sont que 23 autorisés dans les eaux britanniques

Mme Euseden a noté que de nombreux Britanniques vivaient en Espagne, certains depuis jusqu’à 40 ans, sans rien contribuer en termes d’impôts, de sorte qu’ils ne manqueraient pas au système.

Un porte-parole du ministère espagnol de l’Intérieur a déclaré: «Suite au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, et conformément à l’accord sur le Brexit avec les pays de l’UE et aux conventions internationales, les citoyens britanniques sont soumis aux mêmes règles que les citoyens d’autres pays tiers.

«Comme tous les autres ressortissants de pays tiers, la période maximale pendant laquelle ils peuvent rester en Espagne est de trois mois – à moins qu’ils ne disposent d’un visa de travail, d’études ou d’autres types de visa leur permettant de rester plus longtemps.

NE MANQUEZ PAS

L’UE accusée de « piraterie » pour la menace d’AstraZeneca [INSIGHT]

Les Britanniques furieux du complot de l’UE pour « prendre le contrôle » des vaccins [COMMENT]

La crise des vaccins dans l’UE peut s’être arrêtée avec le Royaume-Uni dans l’UE: « Ça s’est mieux fait » [ANALYSIS]

Les initiés de Whitehall disent que l’Espagne suit simplement les règles de l’UE qui s’appliquent au Royaume-Uni après le Brexit.

Les directives gouvernementales stipulent: «Les séjours en Espagne ne peuvent excéder 90 jours sur une période de 180 jours, que ce soit en une seule visite ou en plusieurs visites.

« Les Britanniques doivent utiliser leurs passeports à des fins d’identification et seront exemptés de visas. »