Les expéditions d’AirPods ont chuté d’un tiers au troisième trimestre alors que les clients attendaient la v3

Les expéditions mondiales d’AirPods ont chuté d’un tiers au troisième trimestre, selon un nouveau rapport d’information sur le marché publié aujourd’hui. Les chiffres pour Apple incluent les produits Beats, mais la plus forte baisse est probablement celle des AirPod, car les consommateurs attendaient le modèle de troisième génération.

Cependant, la domination d’Apple sur le marché des vrais casques stéréo sans fil (TWS) est si grande qu’aucune autre marque n’a failli défier l’avance de l’entreprise…

Canalys définit le marché TWS comme des écouteurs intra-auriculaires sans aucun matériel de connexion. Cela signifie, par exemple, que les AirPods et les AirPods Pro sont de qualité, ainsi que les PowerBeats Pro, mais pas les Beats Flex.

Le rapport indique que le marché TWS dans son ensemble a légèrement augmenté, tandis que les ventes d’Apple et de Beats ont chuté de façon spectaculaire.

Apple a maintenu sa position de leader mondial dans TWS, expédiant 17,8 millions d’unités, mais ses expéditions ont diminué de près d’un tiers par rapport à il y a un an, en raison d’une baisse significative de la demande alors que les consommateurs attendaient les appareils de troisième génération.

À l’échelle mondiale, la catégorie TWS a à peine progressé, en hausse de seulement 1,3 % pour atteindre 72,2 millions d’unités. Cela n’a pas suffi à compenser la baisse des casques sans fil et des écouteurs sans fil, qui ont diminué respectivement de 4,7 % et de 4,9 %.

Après une longue attente, Apple a finalement lancé les AirPods 3 en octobre.

Lors de son événement spécial d’octobre, Apple a enfin dévoilé la troisième génération de ses populaires écouteurs sans fil. AirPods 3 présente un nouveau design basé sur AirPods Pro, mais cette fois avec un ajustement universel et une prise en charge Spatial Audio […]

Apple a augmenté la durée de vie de la batterie jusqu’à 6 heures avec une charge complète, et les AirPods 3 prennent désormais officiellement en charge Find My network et le chargeur MagSafe.