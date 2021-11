Les expéditions de charbon de l’Inde atteignent un niveau record au cours des 7 premiers mois de l’exercice en cours

Au cours du mois d’octobre de la semaine dernière, l’accumulation moyenne de stock par jour dans les centrales thermiques a dépassé les 3 tonnes lakh, atteignant près de 4 tonnes lakh en quatre jours.

Les expéditions de Coal India (CIL) ont atteint 364,4 millions de tonnes au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours, le plus élevé jamais enregistré, affichant une croissance de 19% par rapport à la période correspondante du dernier exercice. Au cours de la même période de l’exercice précédent, CIL a expédié 305,8 MT.

Alors même que CIL a progressivement créé un stock moyen de 6 jours sur l’ensemble des 167 centrales reliées générant un total de 1 65 066 MW, 6 centrales totalisant une production de 5 550 MW restent toujours sans stock, 12 centrales générant un total de 14 822 MW qui ont un stock d’un jour et 17 générant un total de 19 100 MW qui ont un stock de deux jours.

Les approvisionnements de CIL en octobre ont atteint 56,7 MT, soit un bond de près de 12% par rapport aux expéditions d’octobre dernier.

Alors que la société a répondu aux besoins quotidiens en évitant des pannes de courant massives, elle a également renforcé les stocks de charbon dans les usines. D’une moyenne de 7,3 MT au 17 octobre, le stock de charbon des centrales électriques a progressivement grimpé jusqu’à une moyenne de 10,52 MT, soit l’équivalent de 6 jours de stock, en fin de mois.

Au cours du mois d’octobre de la semaine dernière, l’accumulation moyenne de stock par jour dans les centrales thermiques a dépassé les 3 tonnes lakh, atteignant près de 4 tonnes lakh en quatre jours. « Contre la consommation de charbon du secteur électrique d’environ 1,8 MT par jour, l’approvisionnement de CIL et d’autres sources a été d’environ 2,2 MT au cours de la dernière semaine d’octobre.

Mais CIL a représenté une part importante », a déclaré S Vijay Sagar, conseiller de CIL pour les relations publiques, ajoutant, le 28 octobre, les envois de CIL aux centrales électriques ont culminé à 1,8 MT, le plus élevé enregistré pour une seule journée. CIL prévoit d’augmenter encore les stocks à 12 MT par Diwali.

