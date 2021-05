Les expéditions de smartphones au Japon établissent un record, avec l’iPhone 12

L’iPhone 12 a mené des expéditions record de smartphones au Japon au cours des 12 derniers mois, y compris une augmentation spectaculaire des modèles 5G. Le Japon a connu une augmentation de 17% des expéditions de smartphones et une multiplication par 40 des expéditions de smartphones 5G.

Apple était clairement le leader du marché des téléphones 5G, représentant près de la moitié du total des livraisons, Samsung et trois marques japonaises constituant le reste des cinq premiers …

Rapports Technews de Taiwan.

Avec l’aide des modèles de la série iPhone 12 pris en charge par Apple, les expéditions nationales de smartphones 5G au Japon ont explosé. En 2020, il y aura une multiplication par 40 et les expéditions de cette année devraient encore doubler.

MM Research Institute, une organisation japonaise d’études de marché et de conseil sur les TIC, a publié un rapport d’enquête le 18 et a souligné qu’en 2020 (avril 2020 à mars 2021), les expéditions nationales de smartphones au Japon ont augmenté de 16,9% par an pour atteindre 32,757 millions. Dépassant les 32,58 millions en 2017, les expéditions annuelles ont atteint un niveau record […]

Les modèles d’iPhone 12 série 4 lancés par Apple en octobre et novembre 2020 prennent tous en charge la 5G, augmentant ainsi les expéditions de smartphones 5G au Japon, qui atteindront 11,011 millions d’unités en 2020. Il s’agit d’une multiplication par 40 (3 993%) par rapport aux 269 000 unités de 2019. , et sa part du total des expéditions de smartphones est passée de 1% en 2019 à 33,6%, franchissant ainsi la barre des 30%.

En ce qui concerne les livraisons des fournisseurs, en 2020, l’iPhone d’Apple a balayé près de la moitié du marché japonais des smartphones et a continué de se classer au premier rang, suivi de Sharp, Samsung, Fujitsu et Sony.