Les expéditions de smartphones seront maîtrisées au deuxième trimestre 2021: IDC Inde

L’augmentation continue des infections à Covid-19 n’est pas de bon augure pour le marché intérieur des smartphones, car les analystes s’attendent à ce que les perturbations provoquées puissent atténuer le sentiment des consommateurs, ce qui pourrait à son tour entraîner des livraisons modérées d’avril à juin.

Selon IDC Inde, alors que le déploiement du vaccin au début de 2021 a suscité un sentiment positif, la deuxième vague d’infections vers la fin du mois de mars a entraîné une demande modérée des consommateurs. Ainsi, le cycle d’inventaire qui s’était rétréci plus tôt au S2 2020 a commencé à s’allonger depuis la mi-T1 2021.

Navkendar Singh, directeur de recherche d’IDC Inde (appareils clients et IPDS), a déclaré: «Le trimestre avril-juin devrait faire face à des défis de croissance sous le poids de la deuxième vague d’infections. Cependant, les livraisons élevées du premier trimestre devraient pouvoir suffire à la demande immédiate. »

Cependant, l’impact devrait être moins prononcé par rapport à l’année dernière, avec des usines opérationnelles aujourd’hui et des restrictions limitées sur la logistique / le transport et les verrouillages au niveau de l’État au lieu d’un verrouillage national, a-t-il déclaré.

Singh, cependant, a déclaré: «La reprise en 2021 pourrait ne pas être aussi douce que prévu plus tôt, avec une incertitude quant à l’impact durable de la deuxième vague et d’une éventuelle troisième vague dans les prochains mois.»

IDC s’attend à un rebond de la confiance des consommateurs au second semestre 2021, entraînant une croissance annuelle à un chiffre. Cependant, le degré de croissance sera limité en raison de la réduction des dépenses discrétionnaires, des contraintes d’approvisionnement et des hausses de prix prévues des composants au cours des prochains trimestres, a-t-il déclaré.

Au cours du trimestre janvier-mars 2021, le marché indien des smartphones a enregistré une croissance saine de 18% d’une année sur l’autre, totalisant 38 millions d’unités, mais a diminué de 14% par rapport à un solide T4 2020.

Au cours du premier trimestre 2021, près de 7% des expéditions totales étaient de la 5G, ce qui a entraîné une augmentation de 3% du prix de vente moyen d’une année sur l’autre à 176 $ (environ 12000 Rs). Le segment premium (500 $ +), a augmenté de 143% sur un an, avec 71% de ceux basés sur la 5G. Apple, Samsung et OnePlus ont continué à dominer dans cet espace. Les iPhone 11 et 12 représentaient ensemble 28% des expéditions, suivis des débuts de la série Galaxy S21 et de la série OnePlus 9.

Les livraisons de téléphones multifonctions ont diminué de 8% sur un an, malgré le lancement par Reliance Jio de son nouvel appareil 4G associé aux offres des opérateurs de télécommunications. Cependant, le segment 2G a connu une croissance de 3% tirée par iTel et Lava, a déclaré IDC India.

