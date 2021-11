Les expéditions de tablettes européennes au troisième trimestre ont vu l’iPad comme le seul gagnant

Un nouveau rapport d’information sur le marché indique que les livraisons de tablettes en Europe occidentale ont fortement diminué au troisième trimestre 2021, quatre des cinq plus grandes marques ayant vu leurs chiffres d’une année à l’autre chuter de 20 à 53 %.

Apple a été le seul fournisseur de tablettes à voir ses ventes augmenter au cours du trimestre, bénéficiant d’une croissance de 33% des livraisons d’iPad, d’une année sur l’autre…

Canalys fournit les estimations.

Malgré la contraction du marché, Apple n’a pas semblé affecté. Au cours des derniers trimestres, Apple a de plus en plus élargi son leadership sur le marché avec d’autres fournisseurs de tablettes. Au troisième trimestre 2021, Apple a enregistré une croissance de 33 % en glissement annuel, tandis que les cinq autres principaux fournisseurs ont enregistré des baisses à deux chiffres.

La firme affirme que Samsung a subi la plus forte baisse, ses livraisons de tablettes chutant de 53%.

Canalys a déclaré qu’Apple a bénéficié de deux facteurs : de nouveaux lancements et une bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce qui lui a permis de mieux répondre à la demande.

Sur le marché des PC d’Europe occidentale, tous les principaux fournisseurs ont augmenté leurs livraisons au cours du trimestre. Apple a pris la quatrième place, derrière HP, Lenovo et Dell. Les livraisons de Mac ont augmenté de 27 % d’une année sur l’autre, Apple augmentant sa part de marché de 11 % à 12 %.

Le marché des PC d’Europe occidentale a connu une tendance à la hausse pendant six trimestres consécutifs. « Les chiffres prouvent une demande continue d’appareils PC », a déclaré Trang Pham, analyste de recherche chez Canalys. « Il ne s’agit plus seulement de répondre aux commandes en attente, mais de gérer une demande à plus long terme et c’est une bonne nouvelle pour chaque fournisseur opérant sur le marché. »