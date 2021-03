Les expéditions d’iPhone augmentent de 55% au T4 2020 dans les pays du Golfe

Après le lancement de l’iPhone 12, Apple a enregistré une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre 2020 dans les pays du Golfe, qui comprennent Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C’est selon les nouvelles données d’IDC.

Le marché global de la téléphonie mobile de la région du Conseil de coopération du Golfe a connu une croissance trimestrielle de 8,2% au quatrième trimestre 2020 pour atteindre un total de 5,38 millions d’unités. L’Arabie saoudite représentait 49,4% de tous les smartphones expédiés dans la région du CCG au quatrième trimestre.

Apple a réalisé une augmentation du QoQ de 55,7% des livraisons suite à la sortie de ses appareils de la gamme iPhone 12.

«Apple a bénéficié d’une forte demande pour la série iPhone 12 au quatrième trimestre 2020, tandis que sa série iPhone 11 a continué de bien performer dans la région», déclare Akash Balachandran, analyste principal de recherche chez IDC. «Les pénuries dans l’offre à la fois de l’iPhone 12 et de certains autres modèles ont réduit la croissance maximale que nous aurions pu voir d’Apple au quatrième trimestre 2020.»

Sur le front de la 5G, les appareils dotés de la 5G représentaient 16,5% de toutes les expéditions de smartphones dans le CCG au quatrième trimestre 2020.

Samsung, en revanche, a connu des pénuries de certains modèles clés, avec une baisse trimestrielle des livraisons de 4,1%. Même quand même, la société sud-coréenne détient toujours la majorité des parts de marché dans les pays du Golfe, représentant 42% de chaque smartphone expédié au quatrième trimestre 2020, suivie par Apple avec 23% et Xiaomi avec 11%.

Pour le T1 2021, IDC prévoit une légère baisse de 0,7% du QoQ des expéditions.

«Les contraintes d’approvisionnement continueront probablement d’entraver la croissance dans la région en raison de la pénurie de chipsets et de composants dans la plupart des marques de smartphones au cours du premier semestre», déclare Ramazan Yavuz, directeur de recherche chez IDC. «Cependant, avec le retour à la normale de l’offre et le déploiement du vaccin devant réduire considérablement la possibilité de verrouillages et de pics supplémentaires dans les cas de COVID-19, le marché devrait voir sa croissance revenir vers la seconde moitié de l’année.