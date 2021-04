Les expériences WebXR de Google Chrome utilisent la RA pour vous permettre de parcourir la Terre

Les expériences avec Google étayent toujours des projets intéressants de codeurs utilisant une variété de produits Google. Il y a plusieurs mois, la société a célébré 1 milliard de vues de Bad Guy de Billie Eilish et a créé une boucle vidéo sans fin qui pourrait être entrelacée avec des milliers de vidéos de fans de YouTube en utilisant l’IA. Les chercheurs ont également créé une application d’accessibilité qui permet aux personnes handicapées de «parler» en utilisant uniquement leurs yeux et leur smartphone. La dernière collection d’expériences apporte du plaisir AR à votre smartphone en utilisant la puissance de WebXR dans votre navigateur Chrome.

La réalité augmentée et virtuelle ouvre les possibilités d’interaction avec le monde et les informations qui nous entourent. WebXR associe AR et VR sur le Web pour les rendre plus pratiques et largement accessibles.