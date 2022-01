par Mac Slavo, SHTF Plan :

Les « experts » des médias grand public affirment que nous sommes tous en danger de nouvelles variantes à moins que nous ne nous conformions tous et ne prenions pas les coups qui font évidemment partie du système totalitaire qui se déroule sous nos yeux.

« Jusqu’à ce que le monde entier soit vacciné, pas seulement les pays occidentaux riches, je pense que nous allons rester en danger de voir de nouvelles variantes arriver et certaines d’entre elles pourraient être plus virulentes que l’omicron », Dr Andrew Freedman, lecteur de maladies infectieuses. à la faculté de médecine de l’université de Cardiff, a déclaré jeudi à CNBC.

La classe dirigeante nous a déjà dit auparavant que nous ne verrons jamais la fin de cette escroquerie si nous n’obéissons pas et ne nous conformons pas tous.

Classe de décision : l’arnaque ne prendra pas fin tant que le MONDE ENTIER ne sera pas vacciné

Les virus « ont tendance à devenir plus doux » au fur et à mesure qu’ils évoluent, a noté Freedman, mais il a averti que ce « n’est pas toujours le cas. C’est peut-être avec les futures variantes qu’elles sont encore plus contagieuses, elles peuvent être plus douces, mais on ne peut pas le dire avec certitude.

Ainsi, même si la classe dirigeante a admis à plusieurs reprises que les « vaccins » n’arrêtent pas la propagation ou la transmission du virus SARS-CoV-2, ils ont toujours besoin que le monde se soumette à leur volonté et se fasse vacciner.

Comme nous l’ont dit à maintes reprises ceux des médias grand public aux ordres des dirigeants, nous devrions simplement obéir à nos maîtres et à nos suzerains et arrêter de penser par nous-mêmes. Nous devrions simplement nous conformer et être de bons petits esclaves afin que nos vies puissent revenir à la normale et qu’ils puissent voler une plus grande partie des fruits de notre travail.

Les virus continueront de muter et d’évoluer tout au long de la pandémie. Certaines mutations se sont avérées plus efficaces pour permettre au virus de se propager. Des variantes telles que la souche « alpha », découverte pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020 et nommée comme telle par l’OMS, se sont ensuite propagées dans le monde entier, usurpant les souches précédentes.

Selon CNBC, Freedman a déclaré qu’il était préférable d’encourager et d’éduquer les gens à se faire vacciner plutôt que d’imposer des vaccins, mais « il est toujours souhaitable de faire vacciner autant de population que possible ».

L’illusion de la liberté est brisée. De plus en plus de gens réalisent chaque jour qu’ils sont nés sur une planète esclave et que le respect de leur propre esclavage ne leur donnera jamais la liberté que tout être humain mérite.

